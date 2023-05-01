وثائق مسربة تكشف عن علاقة جيفري إبستين بكبار المسؤولين في إدارة أوباما

كشف تقرير أمريكي عن وثائق جديدة تقول إن رجل الأعمال الشاذ جنسيًّا والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، التقى برئيس وكالة المخابرات المركزية، ومستشار البيت الأبيض السابق.

وضمت قائمة الصلات المحتملة لجيفري إبستين، رئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الكلية والمستشار السابق لأوباما في البيت الأبيض، وفقًا لمجموعة من الوثائق التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تضمنت جداول مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين.

ونقل موقع "نيويورك بوست" عن صحيفة وول ستريت جورنال مجموعة من الأوراق، تظهر اجتماعات بين إبستين والعديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ثلاثة مع ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، عندما كان نائب وزير الخارجية في عام 2014.

وقال التقرير إنه "لم يتم اتهام هؤلاء الأشخاص البارزين بأي مخالفات، وقد حافظوا جميعًا على اتصالاتهم مع إبستين والتي كانت مهنية أو اجتماعية بحتة".