وثائق مسربة تكشف عن علاقة جيفري إبستين بكبار المسؤولين في إدارة أوباما
كشف تقرير أمريكي عن وثائق جديدة تقول إن رجل الأعمال الشاذ جنسيًّا والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، التقى برئيس وكالة المخابرات المركزية، ومستشار البيت الأبيض السابق.
وضمت قائمة الصلات المحتملة لجيفري إبستين، رئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الكلية والمستشار السابق لأوباما في البيت الأبيض، وفقًا لمجموعة من الوثائق التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تضمنت جداول مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين.
ونقل موقع "نيويورك بوست" عن صحيفة وول ستريت جورنال مجموعة من الأوراق، تظهر اجتماعات بين إبستين والعديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ثلاثة مع ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، عندما كان نائب وزير الخارجية في عام 2014.
وقال التقرير إنه "لم يتم اتهام هؤلاء الأشخاص البارزين بأي مخالفات، وقد حافظوا جميعًا على اتصالاتهم مع إبستين والتي كانت مهنية أو اجتماعية بحتة".
واضاف أنه "لم تظهر أي من الأسماء في - الكتاب الأسود - لجهات الاتصال الخاصة بإبستين، أو في سجلات رحلات الركاب الذين سافروا على متن طائرته الخاصة".
وأوضح التقرير "انه ليس من الواضح أيضًا الغرض من كل اجتماع، أو ما إذا كان كل موعد حدث بالفعل".
وقال إن إبستين، وهو مرتكب جريمة جنسية، توسط في الاجتماعات بعد أن قضى فترة في السجن عام 2008 لارتكابه جريمة جنسية تتعلق بفتاة مراهقة.
وتظهر الوثائق أن نعوم تشومسكي، المؤلف والناشط والأستاذ، كان من المقرر أن يسافر مع إبستين وتناول العشاء في منزله في مانهاتن في عام 2015.
التقى ليون بوتستين، رئيس كلية بارد منذ فترة طويلة، بإبستين بضع مرات ودعاه إلى الحرم الجامعي، وفقًا للتقرير.
وقال إن كاثرين روملر - التي عملت مستشارًا للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما - التقت بإبستين عشرات المرات خلال حياتها المهنية في البيت الأبيض ووظيفتها التالية كمحامية في بنك جولدمان ساكس.
وكان إبستين خطط أيضًا لأن تكون معه في رحلتين: زيارة عام 2015 إلى باريس ورحلة عام 2017 إلى جزيرته الخاصة في منطقة البحر الكاريبي.
وبحسب التقرير، أخبر معظم الأشخاص المدرجين في آلاف صفحات رسائل البريد الإلكتروني والجداول من 2013 إلى 2017 أنهم التقوا بإبستين بسبب ثروته وعلاقاته.
وفيما قال البعض إنهم اعتقدوا أنه قد أعيد تأهيله، قال آخرون إن لديهم أهدافًا أكثر شخصية - وقال بوتشتاين إنه كان يحاول إقناع إبستين بالتبرع لمدرسته، بينما قال تشومسكي إنه يريد مناقشة الموضوعات السياسية والأكاديمية مع الممول ذي العلاقات الجيدة.
ويشير التقرير إلى أن إبستين كان عامل جذب لنظريات المؤامرة والجدال والتآمر منذ أن شنق نفسه في زنزانته في مانهاتن في الـ10 من آب/ أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم اتجار بالجنس الفدرالي.
وكان إبستين متهمًا بالاعتداء الجنسي على فتيات في فلوريدا، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.