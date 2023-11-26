نووي كوريا الشمالية.. هل يتحول لجسر للتقارب الأمريكي الصيني؟
بينما تتجه الأنظار إلى أماكن أخرى في العالم، تبرز مصلحة الولايات المتحدة والصين المشتركة في إيقاف سباق التسلح النووي المتسارع في آسيا.
وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير: "بالنسبة لليبراليين في الغرب والتقدميين أنصار الحكومات الديمقراطية المنفتحة، هناك مجموعة من الأنظمة المتمردة في العالم تتواجد بقوة فيما أسماه باراك أوباما ذات يوم "الجانب الخطأ من التاريخ".. مثل الثيوقراطيين في إيران وجنرالات الإبادة الجماعية في ميانمار، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ما زال يتمسك بأمجاد الماضي الوهمية، إضافة إلى بيلاروسيا ونيكاراغوا وكمبوديا... والقاسم المشترك بين كل هذه الأنظمة هو إنكار حق الإنسان الأساسي في تقرير المصير ــ أي حق الفرد في أن يكون له رأي في كيفية تنظيم المجتمع".
لكن التقرير يرى أن "هذه الدول ورغم مساوئها، لا تضاهي كوريا الشمالية الاستبدادية التي عفا عليها الزمن، والتي يحكمها ديكتاتور ينحدر من سلالة حاكمة مختلة هو كيم جونغ أون الذي جعل من البلاد إقطاعية شخصية".
في ظل حكم كيم جونغ أون، تفشى الفقر، والنقص المزمن في الغذاء، والفشل الاقتصادي، فيما حولت الدولة البوليسية البلاد إلى معسكرات اعتقال وحكمت على أغلبية الشعب بالصمت البائس، وفق تعبير الصحيفة التي قارنت الوضع في كوريا الشمالية بجارتها كوريا الجنوبية المزدهرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.
أصبح "كيم جونغ أون" وترسانته النووية يشكلان تهديدًا متزايدًا، إذ انتشرت بسرعة تجارب الصواريخ البالستية، بعضها قادر على ضرب الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، ازدادت المخاوف مجددًا عقب إطلاق بيونغ يانغ بنجاح قمرا صناعيًا للتجسس، حيث أظهرت وسائل إعلام كورية شمالية "كيم جونغ أون" مبتسما وهو يشاهد صور المراقبة الجوية المفترضة لقاعدة أندرسن التابعة للقوات الجوية الأمريكية في جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، مشيرة إلى تعهد الرئيس الكوري ببناء المزيد من الأقمار الصناعية لمد الذراع العسكري لبيونغ يانغ في مناطق عديدة بالعالم.
من جانبهم، أدان المسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، بشدة إطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي الذي يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة.
وردًا على إطلاق قمر التجسس، علقت كوريا الجنوبية جزئيًا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية عام 2018 لتجنب الاشتباكات العرضية عبر الحدود.
والآن تهدد كوريا الشمالية بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية على طول خط ترسيم الحدود، وهو ما يزيد من خطر المواجهة بين الجانبين.
ولعل مصدر القلق الأكبر الآن أن تؤدي الحروب في أوكرانيا وفلسطين والتوترات الأمريكية الصينية حول تايوان إلى صرف الانتباه الدولي عن المخاطر التي يمثلها كيم جونغ أون.
من جهتها، حذرت مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون من تحول منطقة شمال شرق آسيا إلى برميل بارود نووي قابل للانفجار، بينما يتركز اهتمام العالم على مناطق وبؤر نزاع أخرى، مشيرة إلى وجود سباق تسلح نووي كامل في المنطقة حيث تزايدت ترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
ومع تبني اللاعبين الإقليميين لاستراتيجيات الرد السريع على أي استفزاز، يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن الإبادة النووية باتت على بعد خطوة واحدة فقط غير محسوبة من أحد هؤلاء اللاعبين.
ويبدو واضحًا الآن أن زعيم كوريا الشمالية قد وضع مصيره إلى جانب روسيا والصين.
ففي لقاء قمة جمعه مؤخرًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان التركيز بشكل رئيسي على التسلح، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن بيونغ يانغ تمد روسيا بالسلاح والذخيرة التي تحتاجها لمواصلة الحرب على أوكرانيا، نظير مساعدة روسيا لها في مجال الصواريخ بعيدة المدى، وتكنولوجيا الفضاء.
أما الصين ورغم أنها الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية، إلا أنها تنظر بعين الشك إلى بعض ممارساتها خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري المتزايد مع روسيا التي لا تعتبرها بكين صديقًا يمكن الوثوق به دائمًا.
وتمامًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تشعر الصين بالقلق إزاء الأمن والاستقرار النوويين. وربما يكون هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة بالبدء بحوار رفيع المستوى مع طوكيو وسيول.ح.
أيضًا القلق من سياسات كوريا الشمالية المضطربة التي لا يمكن التنبؤ بها، يمكن أن يكون حافزًا لتعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة، بناءً على محادثات هذا الشهر بين الرئيسين الأمريكي والصيني.
المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية