نووي كوريا الشمالية.. هل يتحول لجسر للتقارب الأمريكي الصيني؟

بينما تتجه الأنظار إلى أماكن أخرى في العالم، تبرز مصلحة الولايات المتحدة والصين المشتركة في إيقاف سباق التسلح النووي المتسارع في آسيا.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير: "بالنسبة لليبراليين في الغرب والتقدميين أنصار الحكومات الديمقراطية المنفتحة، هناك مجموعة من الأنظمة المتمردة في العالم تتواجد بقوة فيما أسماه باراك أوباما ذات يوم "الجانب الخطأ من التاريخ".. مثل الثيوقراطيين في إيران وجنرالات الإبادة الجماعية في ميانمار، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ما زال يتمسك بأمجاد الماضي الوهمية، إضافة إلى بيلاروسيا ونيكاراغوا وكمبوديا... والقاسم المشترك بين كل هذه الأنظمة هو إنكار حق الإنسان الأساسي في تقرير المصير ــ أي حق الفرد في أن يكون له رأي في كيفية تنظيم المجتمع".

لكن التقرير يرى أن "هذه الدول ورغم مساوئها، لا تضاهي كوريا الشمالية الاستبدادية التي عفا عليها الزمن، والتي يحكمها ديكتاتور ينحدر من سلالة حاكمة مختلة هو كيم جونغ أون الذي جعل من البلاد إقطاعية شخصية".

في ظل حكم كيم جونغ أون، تفشى الفقر، والنقص المزمن في الغذاء، والفشل الاقتصادي، فيما حولت الدولة البوليسية البلاد إلى معسكرات اعتقال وحكمت على أغلبية الشعب بالصمت البائس، وفق تعبير الصحيفة التي قارنت الوضع في كوريا الشمالية بجارتها كوريا الجنوبية المزدهرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

أصبح "كيم جونغ أون" وترسانته النووية يشكلان تهديدًا متزايدًا، إذ انتشرت بسرعة تجارب الصواريخ البالستية، بعضها قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، ازدادت المخاوف مجددًا عقب إطلاق بيونغ يانغ بنجاح قمرا صناعيًا للتجسس، حيث أظهرت وسائل إعلام كورية شمالية "كيم جونغ أون" مبتسما وهو يشاهد صور المراقبة الجوية المفترضة لقاعدة أندرسن التابعة للقوات الجوية الأمريكية في جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، مشيرة إلى تعهد الرئيس الكوري ببناء المزيد من الأقمار الصناعية لمد الذراع العسكري لبيونغ يانغ في مناطق عديدة بالعالم.