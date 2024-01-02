حرب غزة تضع "الدبلوماسية المعقدة" بين واشنطن وتل أبيب على المحك

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحدث الأخير في قطاع غزة، شكّل أكبر اختبار للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال نصف القرن الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الدبلوماسية المعقدة بين واشنطن وتل أبيب، منذ هجوم السابع من أكتوبر تأخذ منحى أكثر توتراً يوما بعد يوم.

وذكرت الصحيفة أن العلاقة بين الحليفين، أصبحت مشحونة بشكل متزايد بسبب انخراط الرئيس الأمريكي جو بايدن في الصراع بشكل مكثف أكثر من أي قضية أخرى تقريبًا خلال 3 سنوات في منصبه، حيث تدخل الرئيس وفريقه مراراً وتكراراً لـ"إبعاد إسرائيل عما يعتبرونه تجاوزات في ردها الانتقامي".

ووفق التقرير، "شهد بايدن مقاومة داخلية متزايدة لدعمه لإسرائيل، بما في ذلك برقيات معارضة متعددة من دبلوماسيين في وزارة الخارجية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أرسل أكثر من 500 من المعينين السياسيين والموظفين الذين يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية رسالة إلى بايدن احتجاجًا على دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان الديمقراطيون في الكونغرس يضغطون على بايدن للحد من الهجوم الإسرائيلي، فيما وجدت الولايات المتحدة نفسها في عزلة وعلى خلاف مع دول أخرى في الأمم المتحدة.

ورأت الصحيفة أن "الاحتكاك قد وصل إلى ذروته مع حلول العام الجديد، إذ يدرك فريق بايدن أن التحدي الذي يواجهونه لا يقتصر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحسب؛ لأن الإسرائيليين في جميع المجالات يدعمون العملية العسكرية التي أدت وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص".