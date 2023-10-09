إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الإقليمية
دعت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك "لبحث التطورات الإقليمية"، مع احتدام القتال بين حركة (حماس) والقوات الإسرائيلية، عقب الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على إسرائيل، حسب وكالة رويترز.
ونفت إيران مشاركتها في الهجمات التي قتلت فيها حماس 700 إسرائيلي، وأسرت عشرات آخرين. كما قُتل أكثر من 400 فلسطيني في غارات إسرائيلية على غزة.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس، أنه لا يوجد دليل على أن إيران كانت وراء الهجمات الأخيرة على إسرائيل، لكنه قال إن هناك علاقات طويلة الأمد بين طهران وحماس.
وقال كنعاني "على كل من يهدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يدرك أن أي عمل أحمق سيُقابل برد مدمر".
ودعم إيران لجماعات فلسطينية هو جزء من شبكة أوسع من الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعمها في أنحاء الشرق الأوسط، مما يمنح طهران نفوذًا في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وكذلك غزة.
ويتزامن هجوم حماس، الذي كان أكبر توغل داخل إسرائيل منذ عقود، مع تحركات تدعمها الولايات المتحدة لدفع السعودية باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق دفاعي بين واشنطن والرياض. ومن شأن هذه الخطوة أن توقف التقارب الأخير بين السعودية وإيران.