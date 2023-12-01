تقرير: النيجر "تبتز" الاتحاد الأوروبي لصالح روسيا

حذّر تقرير فرنسي من أنّ قرار المجلس العسكري في النيجر إنهاء تعاونه مع الاتحاد الأوروبي للسيطرة على منافذ الهجرة يخدم بشكل علني مصالح "الحليف الروسي" الجديد لدول الساحل الإفريقي.

وكان رئيس المجلس العسكري للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، وقع، في 25 نوفمبر /تشرين الثاني، قرارًا ألغى بموجبه التشريع الذي يعاقب مهربي المهاجرين، كما رفع جميع الإدانات عن المتهمين، بحسب ما ذكرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، اليوم الجمعة.

وينص القانون الملغى، الذي تم اعتماده في عام 2015، على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثين سنة وغرامات تصل إلى 45 ألف يورو للمدانين بتهريب المهاجرين إلى ليبيا، التي تعتبر المحطة الأخيرة قبل عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

وبحسب المجلس العسكري الحاكم، فإن هذا القانون "يصنف بعض الأنشطة ذات الطبيعة العادية على أنها اتجار غير مشروع"، وأنه "تم إقراره تحت تأثير قوى أجنبية" ولم يأخذ في الاعتبار مصالح النيجر.