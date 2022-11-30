كندا تحقق في تدخلات صينية محتملة للتأثير على الانتخابات

تحقق الشرطة الكندية في شبهة تدخل صيني للتأثير على "المسار الديمقراطي" في البلد، وفق ما كشفت رسالة لرئيسة الشرطة، من دون أن تتضمن تفاصيل حول هذه الادعاءات.

يتعلق الأمر برسالة وجهتها رئيسة الشرطة الفدرالية برندا لوكي إلى لجنة برلمانية تنكب حاليا على دراسة احتمال حصول تدخلات أجنبية من بينها تدخل الصين في الانتخابات الفدرالية الكندية في 2019، التي أوصلت جاستن ترودو إلى منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت لوكي أنه بالنسبة للانتخابات التي أوصلت رودو إلى الحكم "لم تظهر في تلك الفترة أي أدلة" حول تدخل محتمل.