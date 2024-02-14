لافروف: الغرب لا يتخلى عن أحلامه في إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب لا يتخلى عن "أحلامه في إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا".

وأضاف لافروف أمام مجلس الدوما الروسي: "مع ذلك، في الآونة الأخيرة، بعد رؤية الأعمال الناجحة للجيش الروسي في مسرح العمليات الأوكراني، لم يعد الغرب يتحدث عن الانتصار، ولكن عن كيفية منع بوتين من الفوز".

وذكر لافروف، أن "أمن روسيا بما في ذلك المناطق الجديدة، سيتم ضمانه بشكل موثوق، وسيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة في هذا السياق".

أكد لاروف أن "روسيا مستعدة للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، ولكن مع مراعاة حقيقة أن الدول الغربية لا تريد أن تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو والحقائق السائدة على الأرض".

وتابع: "نحن منفتحون على تسوية سياسية ودبلوماسية على أساس مراعاة مصالحنا المشروعة، وعلى أساس الأخذ في الاعتبار الحقائق التي تطوَّرت على مدى سنوات عديدة والتي أدَّت الآن إلى الوضع الحالي".

واستدرك بالقول: "لكن في ظل غياب الطروحات الجادة من أولئك الذين أعلنوا الحرب علينا وعدم رغبتهم في مراعاة مصالحنا أو الحقائق على الأرض، فلن يكون من الممكن بعد التحدث على طاولة المفاوضات في ظل مثل هذه الخيارات غير المرئية".