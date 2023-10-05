التحالف الدولي يسقط مسيّرة تركية حلّقت قرب قاعدة شمال شرق سوريا

أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، طائرة مسيّرة تركية بعد اقترابها، الخميس، من أجواء قاعدة "تل بيدر" في ريف محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "التحالف الدولي استهدف طائرة مسيّرة (بيرقدار) تركية، بعد اقترابها من أجواء قاعدة (تل بيدر) في ريف الحسكة صباح الخميس".

وأضاف المرصد، أن "حطام الطائرة سقط قرب منطقة تل تمر".

وكان المرصد السوري قال في وقت سابق، إن 8 أشخاص قتلوا الخميس، عندما استهدفت ضربة جوية تركية منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وكانت تركيا تعهدت بالرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد، وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابيًّا" وتتهم أكراد سوريا بالتنسيق معه.