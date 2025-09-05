البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة في شيكاغو لمكافحة المهاجرين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وافقت على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو كمنطقة انطلاق يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب من خلالها تنفيذ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر في "البنتاغون" أن "قاعدة البحيرات العظمى البحرية (Naval Station Great Lakes) ستكون مركز العمليات القادمة التي ترعاها وزارة الأمن الداخلي".

وأشارت إلى أن من المحتمل أيضًا أن يتم استخدام القاعدة كمقر للحرس الوطني أو القوات العاملة إذا أمر ترامب القوات بالانتقال إلى شيكاغو.

ووفقًا للسلطات الأمريكية، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ377 جريمة قتل في نيويورك و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.

وذكرت الإحصاءات الرسمية أن شيكاغو تتصدر قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن إدارة ترامب ستبدأ عملية ضد المهاجرين في شيكاغو هذا الأسبوع، حيث سترسل مدرعات، وعناصر من وكالة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية والحرس الوطني.