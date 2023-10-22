أمريكا تحذر: لن نتردد في التحرك عسكريا في حال توسع النزاع

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأحد، من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى إلى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس.

وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة "التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة"، صرح أوستن لمحطة "ايه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون الى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي (لا تقوموا بذلك). نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".

وقال الوزير لويد أوستن لبرنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "نرى احتمالا لتصعيد كبير في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة".