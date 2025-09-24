استطلاع: المخاوف الاقتصادية تخفض شعبية ترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس دونالد ترامب انخفضت قليلًا في الأسابيع القليلة الماضية مع قلق الأمريكيين إزاء وضع الاقتصاد الأمريكي وقدرة الجمهوريين على احتواء ارتفاع الأسعار.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وأغلق يوم الأحد أن 41 في المئة من المشاركين يقرون أداء ترامب في الرئاسة، بانخفاض عن 42 في المئة في استطلاع أجري من الخامس إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول.

وقال نحو 54 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الخاطئ، بزيادة عن 53 في المئة في استطلاع أغسطس/ آب و52 في المئة في يوليو/ تموز.

وأبدى 35 في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع رضاهم عن إدارة ترامب للاقتصاد، وأقر 28 في المئة منهم طريقة تعامله مع تكاليف معيشتهم، وكانت كلتا القراءتين أقل بقليل من الاستطلاعات السابقة.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام بعد أن وعد في حملته الانتخابية العام الماضي بإصلاح الاقتصاد.

وتراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس/ آب عندما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبًا عند 4.3 في المئة، في حين تسارع التضخم أيضًا الشهر الماضي.

وكانت مخاوف العامة بشأن الاقتصاد ارتفعت في وقت سابق من العام عندما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع المستوردة؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في قيم أسواق الأسهم.