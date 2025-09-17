وسط مخاوف من "مندسّين للتخريب".. فرنسا تتهيأ ليوم الغضب

حذر قائد شرطة باريس لوران نونيز من أن لديه معلومات عن نية مئات، بل آلاف، من المتطرفين التسلل إلى مسيرة النقابات "للتخريب"، وفق تعبيره.

وتستعد فرنسا ليوم الغضب النقابي، حيث أعلنت معظم النقابات الفرنسية بمختلف القطاعات حالة تعبئة للخروج احتجاجًا على سياسات الحكومة يوم الخميس 18 سبتمبر.

وقال نونيز لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء إنه "قلق للغاية" إزاء وجود عدد كبير من مثيري الشغب في مسيرة النقابات في باريس يوم الخميس، أثناء الإضراب.

وأوضح نونيز أن لديه معلومات عن نية مئات، بل آلاف، من المتطرفين التسلل إلى مسيرة النقابات للقيام بعمليات تخريب، ودعا أصحاب المتاجر إلى "إغلاق متاجرهم" وحثهم على وضع "حماية لواجهات متاجرهم".

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة النقابية الساعة الثانية ظهرًا من ساحة الباستيل، مرورًا بساحة الجمهورية، وصولًا إلى ساحة الأمة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وفي رسالة إلكترونية وُجِّهت إلى المحلات التجارية الواقعة على طول مسار المظاهرة، وكذلك إلى تلك الموجودة في المناطق التي قد تكون هدفًا للجماعات العنيفة، أصدرت قيادة الشرطة قائمة توصيات تتراوح بين الإغلاق واليقظة.