الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يعاني مشاكل في الكلى وفقر الدم

أعلن أطباء، الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي أدين الأسبوع الماضي بالتخطيط لمحاولة انقلاب، يعاني مشاكل في الكلى وفقر الدم، وسيبقى في المستشفى.

ونُقل زعيم اليمين المتطرف، البالغ من العمر 70 عاما، إلى المستشفى مساء الثلاثاء، وهو في الإقامة الجبرية، بعد معاناته من نوبات فواق وقيء عنيفة، بحسب "فرانس برس".

خضع بولسونارو لعمليات جراحية متعددة في السنوات الأخيرة؛ بسبب مضاعفات عملية الطعن في المعدة التي تعرض لها عام 2018 أثناء حملته الرئاسية.

وأتت هذه الحادثة الأخيرة بعد إدانته الأسبوع الماضي بالتخطيط لإطاحة خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وأعلن محامو بولسونارو أنهم سيستأنفون حكم السجن 27 عاما الصادر بحقه.

في نشرة طبية، أفاد مستشفى "دي إف ستار" في برازيليا بأن بولسونارو وصل "مصابا بالتجفاف وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم".

وقال الأطباء في البيان إن "الفحوص أظهرت إصابته بفقر الدم واختلال في وظائف الكلى"، وسيبقى الرئيس السابق تحت المراقبة طوال يوم الأربعاء.

وأصيب بولسونارو بمشاكل صحية خلال محاكمته، وتغيب عن جلسة النطق بالحكم نتيجة لذلك.

والرئيس السابق، الذي لا يزال يحظى بشعبية بين مؤيديه، قيد الإقامة الجبرية منذ آب/أغسطس في مقر إقامته في برازيليا.