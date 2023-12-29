الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي "المشحون" بين بايدن ونتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن اتصال هاتفي مشحون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بايدن أبلغ نتنياهو أن عليه الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ شهرين، والتي يرفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة الإفراج عنها.

بايدن أغلق الهاتف؟

وذكر الموقع أن الاتصال "الصعب" بين الاثنين، شهد تأكيد بايدن لنتنياهو بأن عليه التعامل مع التيار المتطرف في حكومته والذي يعارض الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، كما أخبره أنه يواجه ضغوطًا سياسية من داخل الكونغرس بشأن الحرب على غزة.

وأبلغ بايدن رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال الذي أُجري يوم السبت الماضي، أن عليه أن يجد حلًا لتلك القضية، وأن تفرج الحكومة عن الأموال المحتجزة منذ قرابة الشهرين.