باكستان تسعى لترحيل المهاجرين الأفغان غير الشرعيين

وأضافت أن الأمر قد يبدأ بأصحاب السجلات الجنائية من الضالعين في جرائم أو أعمال تهريب، وسنفحص كل حالة منفردة".

ولم تتوافر لدى المتحدثة بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم الأفغان. وقال وزير الداخلية سارفراز بوجتي، يوم الثلاثاء، إن نحو 1.73 مليون أفغاني في باكستان ليست لديهم وثائق قانونية، وإن العدد الإجمالي للاجئين الأفغان في باكستان يبلغ 4.4 مليون.

وقال بوجتي إن القرار اتخذه القادة المدنيون والعسكريون في البلاد في ضوء تزايد الهجمات التي يشنها مسلحون إسلاميون، مع مزاعم بأن مواطنين أفغانا نفذوا 14 من 24 تفجيرا انتحاريا هزت باكستان هذا العام.

واستقبلت باكستان أكبر عدد من اللاجئين الأفغان منذ الغزو السوفييتي لكابول عام 1979.

ويقول مسؤولو إغاثة إن أفغانستان تواجه بالفعل أزمة إنسانية، وإن الإعادة القسرية لأعداد كبيرة من الناس إلى وطنهم ستؤدي إلى تفاقم المشكلات الطاحنة هناك.

وانتهت عقود من الحرب في أفغانستان إلى حد كبير في منتصف عام 2021، حين استعادت طالبان السيطرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة أمريكية، وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وفضلت باكستان لسنوات طالبان باعتبارها الخيار الأفضل لحكم أفغانستان، لكن العلاقات تدهورت على مدى العامين المنصرمين، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير للاتهامات بأن الإسلاميين الذين يقاتلون الدولة الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية. وتنفي طالبان ذلك.