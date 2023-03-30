تقرير: ماكرون يواجه "رياحا معاكسة" من داخل فريقه

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّ "ماكرون يحتاج إلى مدافعين شجعان ومهاجمين في فريق عمله من أجل الذهاب بعيدا بمشروعه، لكنه سيكون أكثر حذرا من أصدقائه وليس أعدائه، لأنّ المعارك الطويلة عادة ما يُخشى فيها خسارة الحلفاء أكثر من هجمات الخصوم".

وأوضح التقرير أنّ "أولئك الذين دافعوا عن الجرأة في الإصلاح، أصبحوا مناصرين للحوار والتسوية، وبعد التصفيق لشجاعة الرئيس أصبحوا قلقين بشأن عناده".

وأشار التقرير بذلك إلى موقف ماكرون من مقترح "الوساطة" الذي طرحه رئيس اتحاد النقابات لوران بريغر، معتبرا أنّ "القيادي النقابي كان ماهرا في اختيار الكلمات التي تمنحه الدور الجيد وتقلل من الدور التنفيذي".

وبين أن "الدعوة إلى وقفة تبدو أقل وحشية من المطالبة بالانسحاب، وهكذا يبدو أن رئيس اتحاد النقابات يجسد صوت العقل، وينطبق الشيء نفسه عندما يقترح وساطة، وهي كلمة تجعل من يرفضها منكرا لمبدأ الحوار".