تقرير: ماكرون يواجه "رياحا معاكسة" من داخل فريقه
حذّر تقرير إخباري فرنسي من أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصبح يواجه "رياحاً معاكسة" داخل فريقه السياسي، قد تدفعه لعدم الصمود حتى النهاية في معركته الطويلة من أجل فرض رؤيته لإصلاح أنظمة التقاعد.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّ "ماكرون يحتاج إلى مدافعين شجعان ومهاجمين في فريق عمله من أجل الذهاب بعيدا بمشروعه، لكنه سيكون أكثر حذرا من أصدقائه وليس أعدائه، لأنّ المعارك الطويلة عادة ما يُخشى فيها خسارة الحلفاء أكثر من هجمات الخصوم".
وأوضح التقرير أنّ "أولئك الذين دافعوا عن الجرأة في الإصلاح، أصبحوا مناصرين للحوار والتسوية، وبعد التصفيق لشجاعة الرئيس أصبحوا قلقين بشأن عناده".
وأشار التقرير بذلك إلى موقف ماكرون من مقترح "الوساطة" الذي طرحه رئيس اتحاد النقابات لوران بريغر، معتبرا أنّ "القيادي النقابي كان ماهرا في اختيار الكلمات التي تمنحه الدور الجيد وتقلل من الدور التنفيذي".
وبين أن "الدعوة إلى وقفة تبدو أقل وحشية من المطالبة بالانسحاب، وهكذا يبدو أن رئيس اتحاد النقابات يجسد صوت العقل، وينطبق الشيء نفسه عندما يقترح وساطة، وهي كلمة تجعل من يرفضها منكرا لمبدأ الحوار".
واعتبر تقرير "لوفيغارو"، أنّ مستشاري الرئاسي سبق أن اقترحوا حلّا وسطا باعتماد سنّ 63 عاما للتقاعد، (بدلا من 64 كما هو مطروح في القانون المثير للجدل) لكنهم تناسوا أن بريغر يرفع شعار "لا يوما واحدا بعد سن الثانية والستين"، بينما يتطلع بعض المسؤولين إلى أن يبطل المجلس الدستوري،على الأقل جزئيًا هذا القانون، ما يؤدي إلى سحب النص دون الحاجة إلى اتخاذ قرار.
وأكّدت "لوفيغارو"، أنه "في هذه المرحلة الأخيرة قبل الإصدار، سيحتاج ماكرون إلى المدافعين والمهاجمين في فريقه الذين لا يخافون ولا يترددون، ولكن أين هم؟"، مشيرة أنّه "قبل 15 يومًا من قرار المجلس الدستوري، تتكاثر الأصوات داخل الأغلبية للمطالبة بإيماءات قد تؤدي في النهاية إلى إضعاف النص الذي من المفترض أن يدافعوا عنه".
وأكد التقرير أنّ ما يخشاه ماكرون اليوم، هو تأثير هذه المعركة الطويلة على معسكره، مضيفا أن "دعم الإصلاح الصعب يخضع دائمًا للاختبار من خلال مشهد المظاهرات أو التجاوزات، أو الهبوط في صناديق الاقتراع والتصريحات المقلقة أو العدائية التي تُسمع بشكل فعلي على الأرض، والخوف من مأزق اجتماعي أو سياسي".