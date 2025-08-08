روسيا تفكك خلية لتجنيد المهاجرين في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجمعة، تفكيك خلية تابعة لمنظمة "إرهابية" دولية محظورة، كانت تنشط في موسكو لتجنيد مهاجرين، بالتنسيق مع جهات متطرفة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الجهاز أن العملية نُفذت بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في أوزبكستان، وأسفرت عن ضبط تسعة أجانب.

وأظهرت التحقيقات أن الخلية عقدت لقاءات سرية، بعضها عبر مؤتمرات فيديو على تطبيق "تلغرام"، لتدريب المجندين على أيديولوجيا إقامة "الخلافة العالمية" والانخراط في أنشطة المنظمة الإرهابية، بحسب موقع "سبوتنيك".

ويأتي الإعلان بعد يوم من كشف الأمن الفيدرالي عن إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية بمقاطعة نوفوسيبيرسك، خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة.

ووفق البيان، سلّمت الاستخبارات الأوكرانية لفتيين روسيين قاصرين ثلاث حاويات تحوي مواد كيميائية تسبب قصورًا حادًا في القلب وقد تفضي إلى الوفاة، بهدف وضعها على مقبض باب سيارة الضابط ومرآتها الجانبية لتسميمه، قبل أن يتم اعتقالهما وإحباط المخطط.