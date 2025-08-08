logo
العالم

روسيا تفكك خلية لتجنيد المهاجرين في موسكو

روسيا تفكك خلية لتجنيد المهاجرين في موسكو
عناصر من الشرطة الروسيةالمصدر: تاس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 9:19 ص

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجمعة، تفكيك خلية تابعة لمنظمة "إرهابية" دولية محظورة، كانت تنشط في موسكو لتجنيد مهاجرين، بالتنسيق مع جهات متطرفة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيان الجهاز أن العملية نُفذت بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في أوزبكستان، وأسفرت عن ضبط تسعة أجانب.

وأظهرت التحقيقات أن الخلية عقدت لقاءات سرية، بعضها عبر مؤتمرات فيديو على تطبيق "تلغرام"، لتدريب المجندين على أيديولوجيا إقامة "الخلافة العالمية" والانخراط في أنشطة المنظمة الإرهابية، بحسب موقع "سبوتنيك".

أخبار ذات علاقة

متحدية واشنطن و"الناتو".. موسكو ترفع الحظر عن نشر الصواريخ النووية

متحدية واشنطن و"الناتو".. موسكو ترفع الحظر عن نشر الصواريخ النووية

ويأتي الإعلان بعد يوم من كشف الأمن الفيدرالي عن إحباط محاولة اغتيال ضابط في وزارة الدفاع الروسية بمقاطعة نوفوسيبيرسك، خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة.

ووفق البيان، سلّمت الاستخبارات الأوكرانية لفتيين روسيين قاصرين ثلاث حاويات تحوي مواد كيميائية تسبب قصورًا حادًا في القلب وقد تفضي إلى الوفاة، بهدف وضعها على مقبض باب سيارة الضابط ومرآتها الجانبية لتسميمه، قبل أن يتم اعتقالهما وإحباط المخطط.

أخبار ذات علاقة

روسيا تعلن تدمير رادار إسرائيلي في أوكرانيا

روسيا تعلن تدمير رادار إسرائيلي في أوكرانيا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC