مصافحا جنودا في إسرائيل.. ما قصة صورة بايدن التي حذفها البيت الأبيض؟

وأظهرت الصورة عددا من أفراد القوات الخاصة يرتدون الزي العسكري الأمريكي وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية "CAG" والمعروفة باسم "قوة دلتا".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بحماية هويات الجنود الأمريكيين، ونحن نأسف بشدة لارتكاب هذا الخطأ".

ويتضارب تصريح كيربي الأخير مع تصريح سابق له، قال فيه إن "لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل" في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري.

وفي إسرائيل توجد قوات أمريكية بالفعل تساند الأجهزة الأمنية في التحليل وجمع البيانات وتقديم المشورات العسكرية، ووجود المجموعة القتالية النخبوية تازمنا مع زيارة بايدن لتل أبيب بعد هجوم حماس، تشير إلى أن القوات تشارك بالفعل الجيش الإسرائيلي ميدانياً في عملياته ضد حركة حماس.