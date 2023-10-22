مصافحا جنودا في إسرائيل.. ما قصة صورة بايدن التي حذفها البيت الأبيض؟
أثارت صورة نشرها البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصافح جنودا أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، جدلا واسعاً بعد أن حذفها الفريق الإعلامي الذي يدير الحساب بعد ساعات قليلة من نشرها.
الصورة التي حُذفت أظهرت مصافحة بايدن لعدد من أفراد القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في إسرائيل لشكرهم على شجاعتهم والعمل الذي يقومون به ردا على هجوم حماس.
وأظهرت الصورة عددا من أفراد القوات الخاصة يرتدون الزي العسكري الأمريكي وسرعان ما تم التعرف عليهم على أنهم أعضاء في المجموعة القتالية النخبوية "CAG" والمعروفة باسم "قوة دلتا".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بحماية هويات الجنود الأمريكيين، ونحن نأسف بشدة لارتكاب هذا الخطأ".
ويتضارب تصريح كيربي الأخير مع تصريح سابق له، قال فيه إن "لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل" في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري.
وفي إسرائيل توجد قوات أمريكية بالفعل تساند الأجهزة الأمنية في التحليل وجمع البيانات وتقديم المشورات العسكرية، ووجود المجموعة القتالية النخبوية تازمنا مع زيارة بايدن لتل أبيب بعد هجوم حماس، تشير إلى أن القوات تشارك بالفعل الجيش الإسرائيلي ميدانياً في عملياته ضد حركة حماس.
وردا على سؤال عما إذا كانت قوات خاصة أمريكية موجودة في إسرائيل، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تساعد حليفتها في التخطيط والمعلومات الاستخباراتية لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وما يثبت وجود قوات أمريكية تساند الجيش الإسرائيلي ميدانيا، ما أعلنته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، بوصول قوات أمريكية خاصة معنية بتحرير الرهائن، وذلك للمشاركة في عمليات تستهدف تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وهو إعلان يكذّب تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومنهم كيربي الذي أكد عدم وجود أي نوايا للإدارة الأمريكية إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل.
و "قوة دلتا" هي وحدة عمليات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، تركز بشكل أساسي على مهمة تحرير الرهائن ومكافحة "العمليات الإرهابية"، وتحاط معظم عملياتها بالسرية، ورغم إحاطتها بالسرية التامة ترجح تقارير تعدادها نحو 1000 جندي من الذكور.