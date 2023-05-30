الكونغرس الأمريكي يسابق الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين

ومن المرتقب عقد أول اجتماع مهم للجنة القوانين بعد ظهر الثلاثاء، يتوقع أن يعطي مؤشرًا على التوجهات السائدة في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراثونية.

وإذا لم تطرأ مشاكل، يتوقع كيفن مكارثي تصويتًا في مجلس النواب الأربعاء، في جلسة عامة على أن يصوت مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لاحقًا على مشروع التسوية.

واصل جو بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، والذي يجازف برصيده السياسي في هذه القضية، الإثنين، التشاور في كل الاتجاهات؛ لاقناع الديمقراطيين بالاتفاق، كما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وأبدى الرئيس تفاؤلًا بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون. وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض: "لن أقول أبدًا إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

ومساء الأحد، دعا النواب إلى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها بايدن شخصيًّا مع المعارضة الجمهورية.

وقال إن "الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة: التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف".

جدول زمني ضيق

لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأمريكية إن يوم الإثنين في 5 حزيران/يونيو هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأمريكية للأموال؛ وتعجز تاليًا عن دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفدراليين.

وسيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين.

وبخطوطه العريضة ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

والسقف الحالي محدد بـ 31.400 مليار دولار.

ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبًا دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسميًّا فقط في العام 2025.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبًا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية.