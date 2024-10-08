مطارات أوكرانية في مرمى "الاستهداف الروسي".. ودونيتسك "مشتعلة"

استهدف الجيش الروسي، الاثنين، البنية التحتية لمطارات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، فيما أكدت "الدفاع الروسية" إصابة جميع الأهداف.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التقدم في منطقة دونيتسك، لافتة إلى أن وحدات روسية "حرّرت" قريتيي زوريان وزولوتا نيفا في منطقة دونيتسك.

وقالت في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

فيما صدت الوحدات أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 855 عسكريًا وأربع مركبات وثلاثة مدافع وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطة استطلاع إلكترونية من طراز "Plastun".