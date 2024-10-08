logo
العالم

مطارات أوكرانية في مرمى "الاستهداف الروسي".. ودونيتسك "مشتعلة"

مطارات أوكرانية في مرمى "الاستهداف الروسي".. ودونيتسك "مشتعلة"
القوات الروسية المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أكتوبر 2024، 10:31 ص

استهدف الجيش الروسي، الاثنين، البنية التحتية لمطارات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، فيما أكدت "الدفاع الروسية" إصابة جميع الأهداف. 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التقدم في منطقة دونيتسك، لافتة إلى أن وحدات روسية "حرّرت" قريتيي زوريان وزولوتا نيفا في منطقة دونيتسك.

أخبار ذات علاقة

"ضربة غير مسبوقة".. الجيش الروسي يستخدم تكتيكًا جديدًا بالطائرات المسيرة

 

وقالت في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

فيما صدت الوحدات أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 855 عسكريًا وأربع مركبات وثلاثة مدافع وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطة استطلاع إلكترونية من طراز "Plastun".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC