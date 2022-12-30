الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي
الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي

بورما.. 7 سنوات سجن إضافية على أونغ سان سو تشي

أ ف ب
أ ف ب

قضت محكمة عسكرية في بورما، اليوم الجمعة، بالسجن سبع سنوات إضافية بحق الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، وفق مصدر قانوني.

يأتي ذلك في ختام محاكمة استمرت 18 شهرًا لحائزة نوبل للسلام وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عامًا في المجموع.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، موضحًا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة".

أدينت سو تشي بعدة تهم منها الفساد والتزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران/يونيو2021

وقد تنهي "سو تشي" بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".

وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.

ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران/يونيو 2021 بجرائم عدة.

الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي
مجلس الأمن يتبنى أول قرار عن بورما ويطالب بالإفراج عن أونغ سان سو تشي

ويفتح انتهاء محاكمتها، التي دانتها منظمات حقوق الإنسان معتبرةً أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.

العالم
بورما

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