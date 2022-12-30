بورما.. 7 سنوات سجن إضافية على أونغ سان سو تشي

قضت محكمة عسكرية في بورما، اليوم الجمعة، بالسجن سبع سنوات إضافية بحق الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، وفق مصدر قانوني.

يأتي ذلك في ختام محاكمة استمرت 18 شهرًا لحائزة نوبل للسلام وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عامًا في المجموع.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، موضحًا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة".