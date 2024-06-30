من حل البرلمان إلى موعد التصويت.. 20 يوما فجرت المشهد السياسي الفرنسي

عاشت الساحة السياسية الفرنسية 3 أسابيع مثيرة من قرار حل البرلمان، يوم 9 يونيو، إلى التصويت اليوم في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وسبّب الحل المفاجئ للبرلمان الفرنسي حالة صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية، التي لم تجد الوقت الكافي لاستيعاب الأمر، وانخرطت في حملة انتخابية خاطفة تميزت بسلسلة من التقلبات والمنعطفات غير المسبوقة.

تطورات مثيرة

ويرصد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تسلسلا للأحداث التي عاشتها فرنسا خلال الأسابيع الثلاثة، بدءا بإعلان ماكرون حل البرلمان، بمجرد ظهور نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي وصعود اليمين المتطرف، وصولا إلى يوم التصويت في الانتخابات التشريعية، ومرورا بالتحالفات والهزّات التي شهدتها الأحزاب الفرنسية.

ووجد نواب البرلمان الفرنسي أنفسهم فجأة خارج الجمعية الوطنية، وبدأ كثير منهم التفكير في سبل العودة إلى مناصبهم عبر خوض انتخابات فُرضت عليهم فرضا قبل ثلاث سنوات من انتهاء عهدتهم، بينما ابتعد آخرون عن المشهد.