بوتين يعلق على أنباء شن إسرائيل حربًا برية على غزة‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن شن إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى مستوى من الخسائر في صفوف المدنيين سيكون "غير مقبول على الإطلاق".

جاء تصريح بوتين بعدما طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة، الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما تحشد الدبابات قبل غزو بري متوقع بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في مطلع الأسبوع.