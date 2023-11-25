"واشنطن بوست": صفقة الرهائن تمنح بايدن راحة مؤقتة من الضغوط
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن اتفاق تبادل الرهائن وتأمين وقف مؤقت للقتال في غزة ـ الذي تزامن مع عطلة عيد الشكر ـ يوفر للرئيس الأمريكي جو بايدن فترة راحة مؤقتة من ضغوط الديمقراطيين الذين يحثون على وقف كامل لإطلاق النار.
وحسب الصحيفة، فإن بايدن، في مواجهة إعادة انتخابه العام المقبل، يتعرض لضغوط من المشرعين والناخبين التقدميين، وخاصة الشباب منهم، في حزبه للضغط من أجل وقف كامل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ سبعة أسابيع.
ورغم أن بايدن كان متردداً في القيام بذلك، وكان يشير إلى الحاجة لإطلاق سراح الرهائن أولاً، ويحذر من أن أي توقف مديد قد يسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها وارتكاب المزيد من الهجمات، إلا أن الصفقة، حسب الصحيفة، أظهرت أن بايدن يتمتع ببعض النفوذ على الإسرائيليين الذين قاوموا وقف القتال، وأنه يحرز تقدما في مجال حدده البيت الأبيض مراراً وتكراراً كأولوية: إعادة الرهائن الأمريكيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن رد فعل بايدن على حرب الشرق الأوسط أدى إلى توتر كبير بين مكونات التحالف الذي ساعده على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، إذ تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الشباب الذين دعموه على نطاق واسع قبل ثلاث سنوات يكرهون نهجه في التعامل مع الحرب.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي البيت الأبيض وصفوا الصفقة بأنها "دبلوماسية صبورة"، وأعربوا عن أملهم في أن تضخ درجة من الهدوء في المنطقة بعد قتال عنيف، لكنهم كانوا مترددين في النظر إلى هذا الاختراق الدبلوماسي بأنه سيكون طويل الأمد، مشيرين إلى انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل، رغم الآمال في أن يكون إطلاق سراح بعض الرهائن حجر الأساس للمفاوضات المستقبلية.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة استطلاعات الرأي الديمقراطية سيليندا ليك، التي كانت جزءاً من حملة بايدن عام 2020، أن الهدنة ونجاح صفقة التبادل أعادا بايدن للوقوف إلى جانب الإنسانية، بعد أن تم تصويره على أنه غير حساس تجاه حياة الفلسطينيين بفعل استمرار الصراع وانتشار صور الحرب المدمرة في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت سيليندا أن الصفقة إيجابية لبايدن، بعد شكوك كثيرة وقلق متنامٍ ساور الناخبين بفعل إصراره على ربط وقف إطلاق النار بتحرير الرهائن.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية