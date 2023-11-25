"واشنطن بوست": صفقة الرهائن تمنح بايدن راحة مؤقتة من الضغوط

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن اتفاق تبادل الرهائن وتأمين وقف مؤقت للقتال في غزة ـ الذي تزامن مع عطلة عيد الشكر ـ يوفر للرئيس الأمريكي جو بايدن فترة راحة مؤقتة من ضغوط الديمقراطيين الذين يحثون على وقف كامل لإطلاق النار.

وحسب الصحيفة، فإن بايدن، في مواجهة إعادة انتخابه العام المقبل، يتعرض لضغوط من المشرعين والناخبين التقدميين، وخاصة الشباب منهم، في حزبه للضغط من أجل وقف كامل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ سبعة أسابيع.