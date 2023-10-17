تركيا تحذر: التصعيد في غزة قد يؤدي إلى حروب مدمرة

أعلن وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تركز على إيجاد حل للأزمة القائمة في غزة، محذرًا من اتساع الأزمة التي قد تؤدي إلى حروب كبيرة جدًّا ومدمرة.

وقال فيدان في بيروت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، "إنه حان الوقت لأن يسجل المجتمع الدولي خطوة باتجاه تأسيس دولة فلسطين، وعاصمتها القدس"، مضيفًا أن السلام لن يَحل إذا تم تأجيل إقامة دولة فلسطينية، والأزمة الأخيرة تثبت ذلك".

وأشار إلى أن تركيا تعمل كل ما في وسعها لمنع توسع الحرب " ونصرّ على عدم تضرر لبنان والدول الأخرى"، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية، مبديًا تضامن بلاده التام مع مصر.