بعد الفيتو الداعم للحرب.. واشنطن تطلب من إسرائيل الاهتمام بحماية المدنيين
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الذين يواجهون القصف في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد الفيتو الأمريكي الذي أجهض مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط تتزايد على إسرائيل لوقف الارتفاع بحصيلة القتلى المتزايدة داخل القطاع المحاصر، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، ذكر أن غزة وصلت إلى "نقطة الانهيار"، وأن "كابوساً إنسانيا قد اجتاح الناس" مع تكثيف إسرائيل ضرباتها في الجنوب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا تزال هناك "فجوة" بين نوايا إسرائيل المعلنة لحماية المدنيين وأعداد القتلى المتزايدة على الأرض.
ونقلت الصحيفة عن "بلينكن" قوله، "بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الحملة الإسرائيلية في الجنوب، يبقى من الضروري أن تولي إسرائيل أهمية كبيرة لحماية المدنيين"، مشيرا إلى أنه لا تزال "هناك فجوة بين نية (إسرائيل) حول حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".
وكان بلينكن قال لشبكة التلفزة الأمريكية "سي إن إن" في وقت سابق، إنه "لا يمكن السماح بوقوع عدد مماثل للقتلى في جنوب قطاع غزة مثلما وقع في الشمال".
وأضافت: "إلى جانب ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع أدى إلى انخفاض إمدادات الغذاء والمياه والوقود والأدوية بشكل خطير"، في ظل عدم وصول المساعدات الكافية إلى محتاجيها وسط تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من خطر جدي بحدوث مجاعة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن نصف السكان في شمال قطاع غزة وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب "يموتون جوعا"، لافتا إلى أن "المدنيين في غزة يُطلب منهم التحرك مثل الكرات البشرية إلى الجنوب، دون وجود أي أساسيات للبقاء على قيد الحياة".
وقال مدنيون في المناطق التي اشتدت فيها المعارك لصحيفة "إندبندنت"، إن القصف كان كثيفاً لدرجة أنه كان من المستحيل الإخلاء جنوباً إلى رفح، التي لا تزال تتعرض لإطلاق النار ولكنها "أكثر أماناً نسبيًّا".
وقالت إيمان البالغة من العمر ٢٥ عاماً لصحيفة "إندبندنت" والتي نزحت ثلاث مرات منذ بداية الحرب وتعيش الآن مع العشرات من أفراد عائلتها في مسكن مؤقت، إن "القصف كثيف ومستمر وتم إجلاء بعض أفراد عائلتي إلى رفح لكنهم ذهبوا بالسيارة"، مضيفة: "نحن قلقون لأننا لا نملك سيارة، وسنضطر إلى الإخلاء سيرًا على الأقدام، وهو ما لا نستطيع فعله مع جدتي".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو عشرات الرجال الفلسطينيين في غزة من الذين اقتادهم الجيش الإسرائيلي بعد تجريدهم من ملابسهم ونقلهم إلى مواقع مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "من بين المعتقلين الذين ظهروا في الصورة هو ضياء الكحلوت، مراسل صحيفة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي أعلنت في بيان أن الكحلوت تم اعتقاله مع إخوته وأقاربه ومدنيين آخرين في شارع السوق في بيت لاهيا، ثم "أُجبروا على تجريدهم من ملابسهم وتفتيشهم وإهانتهم قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في مكان غير معروف".
وفي الأمم المتحدة، قال المندوب الأمريكي روبرت وود، إن "واشنطن لا تدعم وقفًا فوريًّا لإطلاق النار"، مضيفا بالقول: "بينما تدعم الولايات المتحدة بقوة السلام الدائم، الذي يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش في سلام وأمن، لكننا لا نؤيد الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار".
وتقول الأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الموسعة التي تنفذها إسرائيل جعلت عملية الإغاثة "في حالة يرثى لها".
غضب دولي
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبينما تدعم الولايات المتحدة إسرائيل، فإن قلقها يتزايد إزاء الغضب الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة وارتفاع عدد القتلى.
وقال توماس وايت، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، في تغريدة على موقع إكس المعروف سابقًا باسم تويتر، إن "النظام المدني ينهار في غزة، الشوارع تغص بالوحشة، لا سيما بعد حلول الظلام، حيث يتم نهب بعض قوافل المساعدات وتعرض مركبات الأمم المتحدة للرجم بالحجارة".
وحذرت وكالة الأونروا من أن الوضع وصل "إلى نقطة اللاعودة في غزة، حيث يؤدي التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي إلى جرح ضميرنا الجماعي".
النظام الصحي يجثو "على ركبتيه"
وأشارت الصحيفة إلى أن ما بقي من مستشفيات القطاع يشهد اكتظاظا بالمصابين والقتلى، حيث يضطر الأطباء إلى المرور فوق الجثث، فيما تتعالى صرخات المرضى أثناء نقلهم للعلاج، كما تسببت الأرضيات الملطخة بالدماء ونقص الصرف الصحي إلى حدوث مخاطر جسيمة وانتشار للأمراض المعدية بسرعة في المناطق المكتظة بالسكان في الجنوب.
ويقول مسعفون إنهم غير قادرين على التعامل مع تدفق أعداد الجرحى في ظل وجود المئات من المصابين الذين ينتظرون إجراء العمليات الجراحية لهم في المستشفى الأوروبي الواقع بين خانيونس ورفح، فيما ينام آلاف النازحين في الممرات ويصنعون خيمًا مؤقتة من الملاءات.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور توم بوتوكار، الجرّاح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله، إن "هناك عددا كبيرا للغاية من المرضى مقابل عدد غير كافٍ من الموظفين، ولا يوجد ما يكفي من وقت لإجراء العمليات".
وأشار إلى أن "الكثير من الأطفال، يعانون من جروح بالغة، ويصرخون من الألم، بعد أن فقدوا أسرهم، معتبرا بأنه "أمر مرعب وحسب".
وشدد كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية على أن النظام الصحي في القطاع بات يجثو "على ركبتيه"، مشيرا إلى أن القطاع "لا يستطيع تحمل خسارة أي مرفق صحي جديد أو فقدان أي سيارة إسعاف أخرى أو أي مستشفيات أخرى أو "حتى أي سرير داخل أي مرفق صحي".
المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية