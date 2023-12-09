بعد الفيتو الداعم للحرب.. واشنطن تطلب من إسرائيل الاهتمام بحماية المدنيين

ونقلت الصحيفة عن "بلينكن" قوله، "بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الحملة الإسرائيلية في الجنوب، يبقى من الضروري أن تولي إسرائيل أهمية كبيرة لحماية المدنيين"، مشيرا إلى أنه لا تزال "هناك فجوة بين نية (إسرائيل) حول حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وكان بلينكن قال لشبكة التلفزة الأمريكية "سي إن إن" في وقت سابق، إنه "لا يمكن السماح بوقوع عدد مماثل للقتلى في جنوب قطاع غزة مثلما وقع في الشمال".

وأضافت: "إلى جانب ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع أدى إلى انخفاض إمدادات الغذاء والمياه والوقود والأدوية بشكل خطير"، في ظل عدم وصول المساعدات الكافية إلى محتاجيها وسط تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من خطر جدي بحدوث مجاعة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن نصف السكان في شمال قطاع غزة وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب "يموتون جوعا"، لافتا إلى أن "المدنيين في غزة يُطلب منهم التحرك مثل الكرات البشرية إلى الجنوب، دون وجود أي أساسيات للبقاء على قيد الحياة".

وقال مدنيون في المناطق التي اشتدت فيها المعارك لصحيفة "إندبندنت"، إن القصف كان كثيفاً لدرجة أنه كان من المستحيل الإخلاء جنوباً إلى رفح، التي لا تزال تتعرض لإطلاق النار ولكنها "أكثر أماناً نسبيًّا".

وقالت إيمان البالغة من العمر ٢٥ عاماً لصحيفة "إندبندنت" والتي نزحت ثلاث مرات منذ بداية الحرب وتعيش الآن مع العشرات من أفراد عائلتها في مسكن مؤقت، إن "القصف كثيف ومستمر وتم إجلاء بعض أفراد عائلتي إلى رفح لكنهم ذهبوا بالسيارة"، مضيفة: "نحن قلقون لأننا لا نملك سيارة، وسنضطر إلى الإخلاء سيرًا على الأقدام، وهو ما لا نستطيع فعله مع جدتي".