موسكو تأمل أن تفتح قمة ألاسكا صفحة جديدة مع واشنطن

أعربت موسكو عن أملها في أن يساعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على دفع العلاقات بين البلدين نحو التطبيع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إن بلاده تتوقع أن يشكل الاجتماع المقرر على مستوى القمة خطوة باتجاه تحسين العلاقات الثنائية، ما قد يفتح المجال أمام التقدم في ملفات مختلفة، منها استعادة رحلات الطيران بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن الاهتمام خلال القمة سينصب على قضايا أخرى، دون تحديدها.

وقال الرئيس الأمريكي الاثنين إنه يتطلّع إلى محادثات "بناءة" خلال قمة مرتقبة الجمعة مع نظيره الروسي يخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون أن تفضي إلى تسوية على حساب كييف.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع نظيره الروسي خلال القمة المقررة بينهما، معربا عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراض لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يتوقّع عقد اجتماع "بنّاء" مع نظيره الروسي في ألاسكا الجمعة، لافتا إلى أنه لم يكنّ "احتراماً كبيراً" لقرار بوتين الحضور إلى الولايات المتحدة لعقد القمة.

ويفترض أن يفضي اللقاء بين ترامب وبوتين اللذين جرى آخر لقاء ثنائي بينهما في 2019، إلى قمة ثلاثية أميركية-روسية-أوكرانية.

وحذّر الرئيس الأوكراني السبت من أن "أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضدّ السلام"، مؤكدا أن "الأوكرانيين لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ".