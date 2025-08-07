"يونيفيل": اكتشاف شبكة أنفاق وصواريخ في جنوبي لبنان
ترامب يدعو جميع دول الشرق الأوسط إلى الانضمام لـ"اتفاقيات إبراهيم"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 1:04 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه من المهم انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم، وإن ذلك سيضمن السلام في المنطقة، حسبما نقلت "رويترز".

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم".

وكانت 4 دول ذات أغلبية مسلمة قد وافقت في إطار اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت خلال فترة ترامب الأولى، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

 وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات؛ بسبب ارتفاع عدد القتلى والمجاعة في غزة.

