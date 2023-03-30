الجيش الإسرائيلي يصادق على أضخم تظاهرة للمستوطنين شمال الضفة الغربية

وذكرت "القناة السابعة" العبرية أن الجيش وافق على طلب منظمة "نخلة" الاستيطانية بتنظيم تظاهرة ضخمة تنطلق من حاجز زعترة جنوبي نابلس باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا، حيث سيقوم الجيش بتأمين الحراسة للمسيرة.

وقالت القناة إن "التظاهرة ستجري بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي في العاشر من نيسان، حيث سيشارك فيها كبار حاخامات المستوطنين بالإضافة لوزراء وأعضاء كنيست من اليمين".

إلى ذلك، أعلنت عشرات المنظمات اليهودية عن مشاركتها في المسيرة، ومن بينها: يسرائيل شيلي، عاد كان، هبيتخونيستين، حركة السيادة، حركة شبيبة بني عكيفا، عزرا فأريئيل، منظمة بيتار وغيرها.

وسيطالب المشاركون الحكومة الإسرائيلية بالإيفاء بتعهداتها بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أفيتار"، وذلك بعد استكمال الإدارة المدنية عملية مسح الأراضي المقامة عليها.