الجيش الإسرائيلي يصادق على أضخم تظاهرة للمستوطنين شمال الضفة الغربية
صادق الجيش الإسرائيلي على السماح للمستوطنين بتنظيم أضخم تظاهرة في منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وستكون هذه التظاهرة يوم العاشر من شهر نيسان المقبل، ومن المقرر أن تشارك فيها عشرات المنظمات التابعة للمستوطنين.
وذكرت "القناة السابعة" العبرية أن الجيش وافق على طلب منظمة "نخلة" الاستيطانية بتنظيم تظاهرة ضخمة تنطلق من حاجز زعترة جنوبي نابلس باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا، حيث سيقوم الجيش بتأمين الحراسة للمسيرة.
وقالت القناة إن "التظاهرة ستجري بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي في العاشر من نيسان، حيث سيشارك فيها كبار حاخامات المستوطنين بالإضافة لوزراء وأعضاء كنيست من اليمين".
إلى ذلك، أعلنت عشرات المنظمات اليهودية عن مشاركتها في المسيرة، ومن بينها: يسرائيل شيلي، عاد كان، هبيتخونيستين، حركة السيادة، حركة شبيبة بني عكيفا، عزرا فأريئيل، منظمة بيتار وغيرها.
وسيطالب المشاركون الحكومة الإسرائيلية بالإيفاء بتعهداتها بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أفيتار"، وذلك بعد استكمال الإدارة المدنية عملية مسح الأراضي المقامة عليها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل حسم قراره بشأن إخلاء "الخان الأحمر" في منطقة الأغوار، وشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في جبل صبيح بنابلس، إلى ما بعد شهر رمضان تجنباً لزيادة التوتر.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الدافع الرئيسي لإرجاء حسم قضية "أفيتار" يعود إلى الأثر الذي قد يحدثه مثل هذا الإجراء على علاقات الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تعهدت أمام البيت الأبيض بوقف البناء في المستوطنات، ووقف شرعنتها لعدة شهور.