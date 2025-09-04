"تقنية سوارمر".. كيف تدير أوكرانيا هجماتها على روسيا بـ"الأسراب الذكية"؟

في إطار جديد للحرب، تستخدم أوكرانيا التكنولوجيا للسماح لمجموعات الطائرات المُسيّرة بالتواصل واتخاذ القرارات بشكل مستقل عن مشغلها، لتنسيق هجمات دقيقة على المواقع الروسية.

ويُعد هذا الاستخدام أول حالة روتينية معروفة لتقنية السرب في القتال، ويبرز دور أوكرانيا في طليعة تطوير الحروب الحديثة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

الذكاء الاصطناعي على الجبهة الأمامية

طورت شركة "Swarmer" الأوكرانية برنامجًا يتيح للطائرات دون طيار تنسيق الضربات بشكل مستقل، مما يقلل الحاجة إلى القوى البشرية ويوفر الوقت.

ففي إحدى الهجمات الأخيرة، حلقت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار تحت جنح الظلام نحو موقع روسي وقررت فيما بينها موعد تنفيذ الضربة، في مثال حي على كيفية عمل الأسراب الذكية في ساحة المعركة.

أخبار ذات علاقة رغم حالة الضبابية.. ترامب يتعهد بمواصلة السعي لإنهاء حرب أوكرانيا

وأشار خبراء عسكريون إلى أن تكنولوجيا السرب تمثل الحدود التالية للحرب بالطائرات دون طيار، حيث يمكن نشر عشرات أو آلاف الطائرات في وقت واحد لتجاوز دفاعات الأهداف، سواء كانت منشأة عسكرية أو مدينة.

العمليات الميدانية والتطبيق العملي

شنّت أوكرانيا هجمات سربيّة خلال العام الماضي، بحسب ضابط أوكراني رفيع المستوى وشركة سوارمر.

وتُستخدم عادةً مجموعات مكونة من ثلاث طائرات مُسيّرة، مع إمكانية اختبار البرنامج مع ما يصل إلى 25 طائرة؛ وإحدى العمليات تشمل طائرة استطلاع وطائرتين قاذفتين، حيث تحدد طائرة الاستطلاع مسار القاذفات وتقرر الطائرات نفسها موعد وأسلوب إطلاق القنابل.

قال الضابط إن استخدام البرنامج يقلل عدد الأفراد المطلوبين من تسعة إلى ثلاثة، موفرًا الوقت ويسمح للأفراد بالتركيز على مهام أخرى.

وأكد سيرهي كوبرينكو، الرئيس التنفيذي لشركة سوارمر، أن البرنامج يتيح للطيار الواحد التحكم بعدة طائرات في آن واحد، ويعمل على التكيف في حال نفاد بطارية إحداها أو مواجهة أي عوائق ميدانية.

الانتشار العالمي والتحديات التقنية

تعمل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية على تطوير تقنية الأسراب، لكن خبراء يشيرون إلى أن الاستخدام الروتيني في القتال لم يُكشف عنه إلا بعد العمليات الأوكرانية.

أخبار ذات علاقة هل ينعكس استياء ترامب من أزمة أوكرانيا على السياسة الأمريكية؟

وفي مراحلها الأولى، واجهت تقنية سوارمر مشاكل في تبادل المعلومات بين الطائرات، مما زاد التحميل على الشبكة.

كما تزيد تكلفة الطائرات المسيرة مع دمج الذكاء الاصطناعي، وهو عائق أمام أوكرانيا التي تنتج أكثر من 1.5 مليون طائرة مسيرة سنويًا.

ويشير الباحث بوب تولاست من المعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى أن العمليات الأوكرانية لا ترقى بعد إلى مستوى "السرب الكامل"، لكنها تمثل خطوة متقدمة نحو نشر مئات الطائرات معًا بذكاء مستقل.

ومع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة، تتزايد المخاوف الأخلاقية بشأن قدرة الآلات على اتخاذ قرارات مميتة دون إشراف بشري.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة لتنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بينما تتطلب قواعد الاشتباك الأميركية وجود شخص في ما يسمى "سلسلة القتل"؛ بينما وتؤكد شركة سوارمر أن الإنسان يظل المسؤول النهائي عن إطلاق الذخيرة.

قال زاك كالينبورن، خبير حرب الطائرات المُسيّرة في كينجز كوليدج لندن: "لطالما تحدث الناس عن قدرة أسراب الطائرات المسيرة على تغيير مسار الحرب لعقود، لكن حتى الآن كانت هذه التنبؤات أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع".

ومع ذلك، يُعد الاستخدام الأوكراني خطوة ملموسة نحو هذا المستقبل، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة لتشكيل وجه جديد للحروب الحديثة.