محللون: قصف روسيا قاعدة لـ"الناتو" في أوكرانيا حمل رسائل عدة للغرب

3 رسائل

وقال الباحث في الشأن العسكري فلاديمير مارشينكو، إن "الضربة تعتبر الأكبر خلال سنوات الحرب، إذ أُطلق صوب هذه القاعدة أكثر من 15 صاروخ كروز و3 صواريخ كينغال وما يقرب من 20 مسيرة انتحارية".

وأضاف مارشينكو لـ"إرم نيوز"، أن "المطار وبحسب المعطيات خرج عن الخدمة تقريبا وهو مهبط أساسي لطائرات سو 24 الأوكرانية القادرة على حمل صواريخ غربية، وكذلك كان يتم تجهيزه ليكون مطارا أساسيا لطائرات إف 16 التي وُعدت كييف بها".

وأشار مارشينكو، إلى أن "الضربة حملت ثلاث رسائل، الأولى هي أن أوكرانيا لن تستطيع استخدام طائرات إف 16، حيث سيتم تدمير كل المطارات التي يمكن أن تستقبلها كييف والثانية لمرسلي هذه الطائرات بأن طائراتكم سيتم تدميرها في مهبطها".

وتابع: "أما الثالثة وهي الأهم فهي لحلف الناتو بأن يزيل من مخططاته أي فكرة تحوم حول إنشاء قاعدة عسكرية له على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما كانت تريد روسيا إيصاله للحلف مباشرة".

ونوّه إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد الكثير من هذه الضربات لأننا تقريبا دخلنا بمرحلة جديدة بالصراع".