في حملة سابقة لأوانها.. وزير الداخلية الفرنسي: لن نسمح بوصول لوبان إلى السلطة

يقود وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جهودا للحيلولة دون وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الحكم، في حين تظهر طموحاته للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل متزايد.

وقال دارمانان، خلال افتتاح تجمع سياسي في معقله توركوان (شمال) بحضور عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن: "لا يمكن أن ندع لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة".

وأثار دارمانان (40 عاما)، الذي يشبّهه كثيرون بالرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012)، جدلا داخل الغالبية بتطرقه صراحة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا من "احتمال كبير" بأن تفوز زعيمة التجمع الوطني فيها.

وهزم الرئيس إيمانويل ماكرون مارين لوبن مرتين خلال الاستحقاقين الرئاسيين الأخيرين، لكنها تقدمت في انتخابات 2022 وحصلت على 41,5% من الأصوات، مقابل 33,9% في 2017، في حين لا يمكن للرئيس الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.