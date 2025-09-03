مخابئ وأجهزة إنذار مبكر.. كيف تتحصَّن تركيا من توابع حرب إقليمية محتملة؟

شرعت تركيا في تدشين مخابئ تحت الأرض على كامل أراضيها، ونشرت أجهزة إنذار مبكر في محافظاتها الـ31، تحسباً لما وصفته مصادر في أنقرة بـ"حروب إقليمية محتملة، وكوارث غير تقليدية وشيكة".

وقال موقع "نتسيف" العبري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد وافق على "المشروع الهائل" خلال اجتماع لمجلس الوزراء في يونيو/ حزيران الماضي.

وتزامن القرار التركي مع اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وكانت المواجهة بمثابة "ناقوس خطر" في الشرق الأوسط، لفت انتباه تركيا إلى حتمية تحصين البلاد من تبعات ربما تطالها عند تكرار المواجهة بين البلدين، لا سيما في ظل إطلاق إيران صواريخ باليستية رداً على الهجمات الإسرائيلية خلال حرب يونيو/ حزيران.

أخبار ذات علاقة تركيا على خط المواجهة.. استثمارات دفاعية ضخمة قد تهز ميزان القوى بالشرق الأوسط

المواجهة الإيرانية الإسرائيلية

ووفق الموقع العبري، لا تستبعد تقديرات حكومة أنقرة، زيادة حدة المواجهة المحتملة بين الجبهتين الإسرائيلية والإيرانية، إذا ما قورنت بسابقتها، ووصلت التقديرات حدَّ التحذير من لجوء الخصمين إلى استخدام أسلحة غير تقليدية.

وزادت أهمية التقديرات بعد صدور تقرير أعدته "أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية"، في أغسطس/ آب الماضي، حول الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي استمرت 12 يوماً.

وأوصت الأكاديمية في تقريرها بإنشاء أنظمة إنذار مبكر، وبناء ملاجئ مجهزة جيداً، للتعاطي مع احتمالات ربما لن تبعد كثيراً عن الواقع.

كما اقترح التقرير صياغة سيناريو يمكن من خلاله تحويل محطات المترو في المدن الكبرى إلى ملاجئ، لتقليل الخسائر البشرية حال نشوب صراع إقليمي.

وبحسب موقع "نتسيف"، أبدى مسؤولون أتراك اهتماماً خاصاً بشبكة الملاجئ المتشعبة في المدن الإسرائيلية الكبرى، ونجاحها خلال المواجهة مع إيران في استيعاب المدنيين، وتمكينهم من العثور على مأوى أثناء الحرب.

تكليف بأعمال البناء

وبهذا الخصوص، نقل الموقع العبري عن قناة "إن تي في" التركية، قولها أمس الثلاثاء، إن هدف المبادرة التركية هو "إنشاء مناطق آمنة حيث يمكن حماية المدنيين في حالة الحروب أو الكوارث المحتملة"، بما في ذلك التهديدات النووية.

وأشارت القناة إلى أن تركيا تفتقر، حالياً، إلى بنية تحتية كافية ومناسبة من الملاجئ، وأن المرافق القائمة لا تلبي المتطلبات الأساسية، حال فرضت ظروف استثنائية نفسها على الواقع التركي.

وأضافت القناة التركية أن وزارة التخطيط العمراني في أنقرة اطلعت أيضاً على نماذج دولية مثل الموجودة في اليابان، وسويسرا، مشيرة إلى أن أعمال البناء بدأت بالفعل في عدة مدن تركية، بما في ذلك العاصمة أنقرة.

وأكدت القناة أنه "تم تكليف إدارة التنمية السكنية التركية (TOKI) بتنفيذ أعمال البناء".

أخبار ذات علاقة ماذا وراء قرار تركيا إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام إسرائيل؟

تردي العلاقات مع إسرائيل

وخلُص التقرير العبري إلى أن "لوائح الملاجئ" التركية، الصادرة العام 1987، تلزم ببناء ملاجئ في المباني التي تتجاوز مساحتها حداً معيناً، إلا أن هذه القاعدة غالباً ما يتم إهمالها عملياً، حيث تُستخدم الملاجئ كمواقف للسيارات أو مخازن.

وفي الوقت نفسه، لم تغفل مصادر التقرير العبري تلميحاً إلى تحسب تركيا من تفاقم تردي العلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل المناوشات السياسية والأمنية بين الجانبين في سوريا، ووصولها حد إعلان حكومة أنقرة قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

لذلك، لا تستثنى إسرائيل عند قراءة إجراءات تركيا الاحترازية، فإصرار حكومة أنقرة على رفع جاهزية الدولة التركية يأتي استعداداً لاحتمالية نشوب صراع مسلح مع إسرائيل.