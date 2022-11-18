أردوغان لبوتين: الاجتماع بين أمريكا وروسيا ضروري لمنع التصعيد

قالت الرئاسة التركية اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الاجتماع بين المخابرات الأمريكية والروسية مهم لمنع التصعيد "غير المنضبط".

وقال أردوغان في مكالمة هاتفية إنه يجب إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وشكر بوتين على تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

وقال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن إعلانا سينشر قريبا، دون تقديم تفاصيل.