المعارضة التركية تدرس ترشيح منصور يافاش للانتخابات الرئاسية

ألمح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزغور أوزيل، إلى إمكانية ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل ما وصفه بـ"حملة قمع" شملت اعتقال أبرز قيادات الحزب، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي كان يُعد المرشح الأوفر حظًّا للمعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن تزايد شعبية يافاش داخل الشارع التركي قد يدفع الحزب إلى إعادة النظر في خياراته، خصوصًا مع تعذر ترشح إمام أوغلو إذا استمرت الإجراءات القضائية بحقه.

أخبار ذات علاقة تركيا.. حكم بالسجن بحق عمدة إسطنبول إمام أوغلو

وأكد أوزيل أن مسألة الترشيح لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن أي مرشح محتمل سيحتاج إلى اجتياز تصويت داخلي أولي داخل الحزب.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية عام 2028، في وقت لا يحق فيه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الترشح مجددًا، بعدما أنهى ولايتيه الرئاسيتين إلى جانب فترة توليه منصب رئاسة الوزراء سابقًا.

ويظل السيناريو الوحيد الذي يتيح له دخول السباق الرئاسي مرة أخرى، هو تعديل الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته الحالية.