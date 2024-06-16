متشددو إيران يرفضون "مرونة" الإصلاحيين بشأن فرض الحجاب

خلقت أزمة فرض الحجاب على النساء الإيرانيات حالة من الانقسام بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعدما أعلن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان رفضه لدوريات الشرطة المنتشرة في الشوارع لاعتقال الفتيات غير المحجبات.

وقال بزشكيان، وهو المرشح الإصلاحي الوحيد يقابله خمسة من مرشحي التيار الأصولي المتشدد، خلال كلمة له بجامعة طهران "إن خطة نور ودوريات الشرطة سوف تتوقف عندما أفوز بالانتخابات الرئاسية ولن أجعلها تذهب إلى أي مكان في البلاد".

وخطة نور هي خطة أمنية لتعقب واعتقال الفتيات غير المحجبات فرضتها حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف بزشكيان وهو يخاطب طلاب الجامعات: "لا يمكن تنفيذ الفكر بالقوة، ما أؤمن به كإنسان هو خدمة الناس"، مبينا أن "فكرة فرض الحجاب لم تحقق أي شيء بعد 40 عاماً من الثورة".

وأوضح: "هذه الطريقة لن تذهب إلى أي مكان ولا ينبغي لنا أن نكره بعضنا البعض، نحن نفعل شيئًا تكرهه النساء والفتيات ونضعهم أمامنا بسلوكنا، وبقدر ما أستطيع، سأوقف دورية شرطة الأخلاق"، منوهاً: "نحن في إطار اجتماعي معقد، وإن حل المشكلة الاجتماعية يتطلب وسائل مختلفة؛ الشعارات لا تنفع".

وكشف المرشح الإصلاحي أنه "الشخص الوحيد الذي رفض الحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عام 2022".