زيلينسيكي يدعو العالم لتغيير النظام في روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن على العالم الضغط من أجل "تغيير النظام" في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل زعزعة استقرار جيران بلاده في حال لم يحصل ذلك.

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع "اتفاقية هلسنكي" بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي "أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. بدأتها ويمكن دفعها لإنهائها، لكن ما لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، يعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

ودعا زيلينسكي إلى مصادرة أصول روسيا المالية وعدم الاكتفاء بتجميدها كما هي الحال راهنا، بعد آخر ضربة قاتلة نفّذتها موسكو على كييف.

وقال زيلينسكي: "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. ووضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".