logo
العالم

زيلينسيكي يدعو العالم لتغيير النظام في روسيا

زيلينسيكي يدعو العالم لتغيير النظام في روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 8:55 ص

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  اليوم الخميس، أن على العالم الضغط من أجل "تغيير النظام" في روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل زعزعة استقرار جيران بلاده في حال لم يحصل ذلك.

أخبار ذات علاقة

على غرار زيلينسكي.. لولا دا سيلفا يريد ضمانات بعدم إحراجه من ترامب

على غرار زيلينسكي.. لولا دا سيلفا يريد ضمانات بعدم إحراجه من ترامب

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع "اتفاقية هلسنكي" بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي "أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. بدأتها ويمكن دفعها لإنهائها، لكن ما لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، يعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

ودعا زيلينسكي إلى مصادرة أصول روسيا المالية وعدم الاكتفاء بتجميدها كما هي الحال راهنا، بعد آخر ضربة قاتلة  نفّذتها موسكو على كييف.

وقال زيلينسكي: "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. ووضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".

أخبار ذات علاقة

مشهد معقد ومصالح متشابكة.. هل تنجح تركيا في جمع بوتين وزيلينسكي وترامب؟

مشهد معقد ومصالح متشابكة.. هل تنجح تركيا في جمع بوتين وزيلينسكي وترامب؟

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC