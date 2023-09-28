سباق حربي محموم .. موسكو تتحضّر لـ "حرب هجينة" وكييف تستنفر الحلفاء

تتسابق كل من روسيا وأوكرانيا إلى تدعيم موقفيهما الميداني والعسكري، في ظل هواجس روسية من توسع الدعم الغربي لأوكرانيا، وخشية أوكرانية من استعادة القوات الروسية لزمام المبادرة على الجبهات مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت موسكو، الخميس، زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، مشددةً على أنها مستعدة "لحرب هجينة" وطويلة في أوكرانيا، فيما استقبلت كييف حلفاء غربيين للبحث في الطلبات الأوكرانية على صعيد المساعدة العسكرية.

وعرض الكرملين أسباب زيادة النفقات العسكرية بنسبة 68 % لعام 2024 مقارنة بالسنة السابقة ليصل إلى 10800 مليار روبل (106 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي). وقالت موسكو إن الغرب بدعمه كييف يشن "حربا هجينة" على روسيا لإخضاعها لهيمنته.

وبالتزامن، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في كييف، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، فضلا عن وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والبريطاني غرانت شابس، فيما يُنظم الجمعة، في كييف منتدى دولي مخصص لصناعات الدفاع.

موسكو تزيد إنفاقها العسكري

ومن المتوقع أن تشكل نفقات الدفاع الروسية حوالى 30 % من إجمالي النفقات الفدرالية في 2024 و6 % من إجمالي الناتج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويؤشر حجم هذه النفقات إلى عزم موسكو على مواصلة هجومها الذي باشرته قبل سنة ونصف السنة. فبعد سلسلة من الهزائم في 2022، تراجع الجيش الروسي إلى جنوب أوكرانيا وشرقها وتحصن فيهما.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من البديهي أن هذه الزيادة ضرورة مطلقة لأننا في حرب هجينة".

"هذيان إمبريالي"

وندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ من كييف، بما أسماه "الهذيان الإمبريالي" لموسكو، مشيرا إلى أن "الأوكرانيين يقاتلون من أجل عائلاتهم (..) وحريتهم".