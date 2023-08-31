السجن 17 عاما لزعيم مجموعة يمينية على خلفية الهجوم على الكابيتول

أصدر القضاء الأمريكي، الخميس، حكمًا بالسجن 17 عاما في حق جو بيغز من مجموعة "براود بويز" اليمينية الذي دعا إلى "الحرب" لإبقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض، في حكم هو من الأطول يصدر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.



وقال المدعون العامون، إن بيغز كان أساسيا في "مؤامرة فتنة" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 التي انتهت بفوز الديمقراطي جو بايدن على حساب الجمهوري ترامب، وبلغت حد اقتحام مناصري الرئيس السابق الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.