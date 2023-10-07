وسط تدفق قياسي للمهاجرين.. خطة بايدن الحدودية مهددة بالانهيار
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة الحدود التي وضعها الرئيس "بايدن" قبل ما يقرب من 5 أشهر معرّضة للانهيار، وسط موجة جديدة من الهجرات غير القانونية، تجاوز عددها 800 ألف مهاجر، من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر 2023، مما يزيد من الضغوط على المدن الأمريكية، ويترك السلطات تكافح من أجل رعاية أعداد قياسية من الأسر التي تصل مع أطفال.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن العواقب التي هدّد المسؤولون بفرضها على أولئك الذين يخالفون القانون، بما في ذلك عمليات الترحيل السريع (تم ترحيل 295 ألف مهاجر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة) لم تفعل الكثير لردع العائلات التي تقول إنها تفرُّ من الفقر أو العنف؛ ولا يتم احتجازها أو ترحيلها بشكل عام لأسباب قانونية ولوجستية.
وأضافت الصحيفة أن عملاء الولايات المتحدة على طول الحدود الجنوبية يعتقلون أكثر من 9000 شخص يوميًّا، وهو رقم قياسي تقريبًا، بما في ذلك عدد متزايد من العائلات، وهي مجموعة يصعب على الحكومة إدارتها أكثر من البالغين الذين يسافرون بمفردهم.
وعبَر أكثر من 103 آلاف من الآباء مع أطفالهم الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".
وفي هذا السياق، صرّحت إدارة بايدن، الخميس الماضي، بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الفنزويلية لاستئناف رحلات الترحيل المباشرة لأولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني وغير مؤهلين للحصول على الحماية الأمريكية.
لكن الفنزويليين لا يمثلون سوى 12% من أكثر من نصف مليون من الآباء والأطفال الذين قابلتهم الحكومة على الحدود في الفترة من تشرين/أكتوبر الأول 2022 إلى آب/أغسطس 2023.
وتابعت الصحيفة بأن مسؤولي إدارة بايدن يتصارعون مع موجة الهجرة التي تمتدّ عبر نصف الكرة الأرضية، ولا يتلقون سوى القليل من المساعدة من الكونجرس الذي فشل لسنوات في إقرار قوانين هجرة جديدة واسعة النطاق.
وبالرغم من تحويل أكثر من مليار دولار من وزارة الأمن الداخلي إلى المدن والبلدات الأمريكية لتوفير المأوى والخدمات للمهاجرين، إلا أن التدفق الكبير والمتزايد للمهاجرين ترك بعض الأسر المهاجرة تنام في الشوارع، محولًا إياها إلى واحدة من مشاهد فشل السياسات في البلاد.
المصدر: "واشنطن بوست"