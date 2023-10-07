وسط تدفق قياسي للمهاجرين.. خطة بايدن الحدودية مهددة بالانهيار

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن العواقب التي هدّد المسؤولون بفرضها على أولئك الذين يخالفون القانون، بما في ذلك عمليات الترحيل السريع (تم ترحيل 295 ألف مهاجر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة) لم تفعل الكثير لردع العائلات التي تقول إنها تفرُّ من الفقر أو العنف؛ ولا يتم احتجازها أو ترحيلها بشكل عام لأسباب قانونية ولوجستية.

وأضافت الصحيفة أن عملاء الولايات المتحدة على طول الحدود الجنوبية يعتقلون أكثر من 9000 شخص يوميًّا، وهو رقم قياسي تقريبًا، بما في ذلك عدد متزايد من العائلات، وهي مجموعة يصعب على الحكومة إدارتها أكثر من البالغين الذين يسافرون بمفردهم.

وعبَر أكثر من 103 آلاف من الآباء مع أطفالهم الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".