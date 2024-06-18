"المجندات الحوامل" يشعلن أزمة جديدة في إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن النساء اللاتي تم تجنيدهن في صفوف الاحتياط لدى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر عندما كنّ حوامل، لا يحق لهن الحصول على مستحقات الولادة؛ بسبب ثغرة قانونية، الأمر الذي خلق موجة سخط بين صفوفهن.

وأشارت الصحيفة إلى المجندة ضمن قوات الاحتياط "أ" التي تعمل ضمن فريق مشغلي الطائرات المسيرة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، والتي اضطرت للعمل حتى موعد ولادتها دون الحصول على مستحقات الولادة.

وتابعت أن تلك المجندة اتضح لها لاحقًا أنه بحسب القانون القائم، وبما أنها لم تعمل قبل التجنيد، فلا يحق لها الحصول على مستحقات الولادة اليوم، رغم أنها كانت في الاحتياط منذ أشهر.