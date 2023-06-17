لعام آخر.. توقعات باستمرار "ستولتنبرغ" أمينا عاما لحلف "الناتو"
قال مصدر مطلع ومسؤول أمريكي، إن من المتوقع أن يطلب حلف شمال الأطلسي من ينس ستولتنبرغ، البقاء في منصب الأمين العام لعام آخر، إذ يجد الحلف صعوبة في اتخاذ قرار حول من يخلفه قبيل القمة المقبلة في منتصف يوليو/ تموز في ليتوانيا.
وتم تمديد ولاية ستولتنبرغ على الأمانة العامة لحلف الناتو بالفعل ثلاث مرات، ومن المفترض أن يترك المنصب في سبتمبر/ أيلول، بعد أن شغله لتسعة أعوام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن النرويجي ستولتنبرغ يحظى بتأييد كبير من أعضاء الحلف، وإنه يمارس مهام القيادة بنجاح.
وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب كذلك عدم ذكر اسمه: "بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقبل فكرة بقاء ستولتنبرغ لعام آخر".
وأضاف: "لا يبدو أن هناك توافقًا في الوقت الحالي داخل الحلف على بديل له".
وزادت احتمالية مطالبة الحلف لستولتنبرغ بتمديد ولايته للمرة الرابعة مع اقتراب موعد القمة في فيلنيوس، إذ يخشى الأعضاء إظهار الانقسام وسط استمرار مساعي الحلف للتعامل مع حرب روسيا في أوكرانيا.