خامنئي: يخطئ من يفكر في اقتلاع إيران

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التفكير في تقويض الجمهورية الإسلامية، في تحذير هو الأشد لهجة للمحتجين منذ أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني وهي محتجزة لدى الشرطة اضطرابات على مستوى البلاد دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وتحولت مظاهرات شارك فيها أفراد من كل مناحي الحياة والأطياف المختلفة في إيران بعد مقتل أميني إلى مطالبات واسعة النطاق بالإطاحة بخامنئي و"موت الجمهورية الإسلامية".

وتمثل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تكن الاضطرابات قريبة من الإطاحة بالنظام.

وشبه خامنئي إيران بالشجرة الثابتة، وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "هناك من وقفوا ضد الجمهورية الإسلامية متصورين أن هذه النبتة يمكن اقتلاعها، لكن هذه النبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر باقتلاعها".

ووقعت بعض الاضطرابات الأكثر دموية في المناطق التي تقطنها الأقليات العرقية التي لديها مظالم قائمة منذ فترة طويلة، بمن في ذلك الأكراد في الشمال الغربي والبلوش في الجنوب الشرقي.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 قتلوا في حملة القمع في أنحاء البلاد، بمن في ذلك فتيات مراهقات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 23 طفلا على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن في إيران خلال الاحتجاجات. وتتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما ومن بينهم 20 فتى وثلاث فتيات.

وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر أيلول بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء "ملابس غير لائقة".

وقال شاهد إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا نشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود مع العراق، اليوم الجمعة.

وقال شاهدان إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيا مؤلفة من متطوعين تتصدر الحملة الأمنية، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسية في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان-بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد.

وحمّلت إيران مسؤولية أعمال العنف على أعداء في الداخل والخارج، من بينهم انفصاليون مسلحون وقوى غربية، واتهمتهم بالتآمر على الجمهورية الإسلامية ونفت قيام قوات الأمن بقتل محتجين. وأفاد التلفزيون الرسمي في المقابل بمقتل ما لا يقل عن 26 من قوات الأمن.