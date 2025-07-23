ساعر: ضربنا التكنولوجيا التي تهاجم كييف في طهران

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، روسيا بشكل مباشر خلال زيارته إلى أوكرانيا، قائلا، إن "تل أبيب ضربت التكنولوجيا التي تهاجم كييف في طهران"، وسط توقعات بتفاقم أزمة كبيرة بين موسكو وتل أبيب خلال الفترة المقبلة.

وقال ساعر وفق تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل ألحقت أضرارا كبيرة بالتكنولوجيا المستخدمة ضد أوكرانيا، خلال حربها ضد إيران، موضحا أنه تم الإضرار بطريقة بالغة بالمشروع النووي الإيراني. كما ألحقت أضرارًا بإمدادات إيران من الطائرات المسيرة.

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"ملتزمون بدعم أوكرانيا"

والتقى ساعر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيل في مقر الخارجية بكييف.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي مشترك إن "أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا منذ أكثر من 3 سنوات". وأضاف "إنها حرب وحشية أودت بحياة الكثيرين".

وأردف بأن إسرائيل ملتزمة بدعم أوكرانيا، دون تحديد نوعية هذا الدعم، خاصة أن كييف تتطلع دائما للتسليح في مواجهة روسيا.

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ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى كييف، أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، من المتوقع أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يؤديها وزير خارجية إسرائيلي إلى كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.