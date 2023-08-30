إسرائيل تستعد لحرب شاملة من عدة جبهات‎

أشارت وسائل إعلامية إسرائيلية إلى تحضيرات جارية ضمن الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع للمجلس السياسي والأمني المصغر "الكابنيت"، من أجل بحث سيناريوهات تتعلق بجولة قتال واسعة وعلى عدة جبهات.

ومن المتوقع عقد الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وتأتي تداعيات هذا الاجتماع بسبب التوترات المتصاعدة مع حزب الله على الجبهة الشمالية، ومع حركة حماس على الجبهة الجنوبية، فضلا عن الوضع المشحون في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً تقييماً أمنياً للوضع في إسرائيل، ويعد تقارير وخططاً، تحسباً لاندلاع حرب تشمل عدة جبهات ضد إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قبل شهرين، أجرى مناورات عسكرية تحاكي تعرض إسرائيل لهجوم عسكري من عدة جبهات، وشملت سلاح الجو والبحرية والمشاة.

وقالت القناة العبرية 13، إن أجهزة الأمن في إسرائيل ستقدم للمستوى السياسي سيناريوهات تتعلق بإمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية، قد تدفع نحو إطلاق صواريخ من قطاع غزة وسوريا،حيث قد تقع مواجهات داخل المدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة، على غرار ما جرى في معركة "سيف القدس".

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيلين أن "الوضع الحالي في إسرائيل يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشتعل فيها الحرب".