رومانيا تطلب من 40 دبلوماسيا وموظفا روسيا مغادرتها

أعلنت الحكومة الرومانية، السبت، أن أربعين دبلوماسياً وموظفاً في السفارة الروسية في بوخارست سيغادرون البلاد، بطلب من الحكومة؛ إثر تدهور العلاقات بين البلدين، على خلفية الحرب ضد أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، بأن أحد عشر دبلوماسياً و20 فرداً من الطاقم التقني والإداري ترافقهم عائلاتهم "سيغادرون البلاد بواسطة طائرة مدنية تابعة لشركة طيران روسية".

وأكدت الوزارة أنّ القرار "يعكس المستوى الراهن للعلاقات الثنائية" التي قلّصتها رومانيا إلى حدّ بعيد "بعدما باشرت موسكو حربها العدوانية على أوكرانيا".