بعد تناغم طويل ووساطات مثمرة.. بروز خلافات بين موسكو وأنقرة
يترقب العالم بقلق نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي تتمخض عنها يومًا تلو الآخر، فيما تتركز المباحثات السياسية لتقريب وجهات نظر طرفي الصراع من جهة، والحد من تداعيات الحرب على باقي دول العالم من جهة أخرى في تركيا.
ويوم أمس السبت، أعلنت السلطات التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد، في أغسطس/ آب المقبل، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية.
الإعلان التركي عن زيارة بوتين المرتقبة، تزامن مع زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى تركيا، أمس السبت، في إطار زيارة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
محاذير روسية
وفي الوقت الذي تمكنت فيه تركيا من إحراز اتفاقات مع روسيا بشأن عدة ملفات، أبرزها اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والإفراج عن قادة من "كتيبة آزوفستال"، إلا أن حالة من توتر العلاقات الروسية التركية بدأت تطفو على السطح.
هذا التوتر برز واضحًا يوم أمس السبت، عندما عاد قادة من "كتيبة آزوفستال" من تركيا إلى أوكرانيا، برفقة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأمر الذي اعتبرته موسكو "خرقًا مباشرًا جديدًا لشروط اتفاقات مبرمة".
قادة كتيبة آزوفستال
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "عودة قادة كتيبة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا تشكل خرق مباشر جديد لشروط اتفاقات مبرمة"، وفق ما أوردته وكالات الأنباء الروسية.
وحمل الكرملين مسؤولية هذه المخالفة لأنقرة كما كييف.
وربط بيسكوف عودة هؤلاء القادة بـ"فشل الهجوم المضاد" الذي بدأته كييف مطلع حزيران/يونيو، ورغبة أنقرة في إظهار "تضامنها" مع كييف قبيل قمة مقررة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف: "تجري التحضيرات لقمة الناتو، وبالطبع مورست ضغوط كبيرة على تركيا".
واشتهرت كتيبة "آزوف"، وهي وحدة أنشأها متطوعون عام 2014 قبل أن تدمج بالجيش الأوكراني، بالدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد التي سيطرت عليها روسيا بعد حصار استمر أشهرًا.
وبعد أسابيع من القتال العنيف والقصف، استسلم آخر المدافعين عن ماريوبول المحصنين في مصنع "آزوفستال" في أيار/مايو 2022.
وكان اتفاق توسط فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفضى إلى إطلاق سراح قادة الكتيبة في سبتمبر/أيلول الماضي، شريطة بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.
ويثير التوتر الروسي التركي بشأن قادة "آزفستال"، تساؤلات لدى الساسة والمراقبين، حول مدى قدرة تركيا على إبرام اتفاق جديد بشأن الأسرى بين طرفي الحرب.
هذه المسألة طرحها كل من أردوغان وزيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أمس السبت، والتي قال زيلينسكي إنها كانت أول شيء على جدول أعماله مع أردوغان.
وأكد زيلينسكي أنه سينتظر حدوث نتائج قبل أن يعلق على الأمر، لكنه أوضح أن المناقشة تطرقت إلى تفاصيل حول إعادة جميع الأسرى، بما في ذلك الأطفال الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا ومجموعات أخرى، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.
اتفاق تصدير الحبوب
وفي وقت سابق، هددت روسيا برفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب، الذي أبرم بوساطة تركية، لما بعد 17 يوليو/ تموز، نظرًا لشعورها بالغضب حيال كيفية تنفيذ بعض جوانب الاتفاق.
غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حث روسيا في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الأوكراني، على تمديد الاتفاق، موضحًا أن جهودًا تبذل بهذا الصدد، وأن الاتفاق سيكون إحدى أهم القضايا على جدول أعمال مناقشاته مع بوتين في تركيا الشهر المقبل.
وقال أردوغان: "نأمل أن يتم تمديده لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وليس كل شهرين. سنبذل جهدًا في هذا الصدد، ونحاول زيادة أجله إلى عامين".
قمة حلف الناتو
وفي الوقت الذي تتطلع فيه تركيا وأوكرانيا إلى موقف روسيا من تمديد اتفاق الحبوب وقضية تبادل الأسرى، تنظر روسيا بقلق إلى قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الأسبوع المقبل، إذ سيناقش الحلفاء الغربيون دعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفق "فرانس برس".
وتتشدد روسيا في رفض مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، فيما قال أردوغان خلال مؤتمره الصحفي مع زيلينسكي بالأمس إن "كييف تستحقها"، ما ينذر بأزمة سياسية مرتقبة بين البلدين، وفق مراقبون.
وترتهن نتائج زيارة بوتين إلى أنقرة في الشهر المقبل، بما ستتمخض عنه قمة الناتو الأسبوع المقبل، وما إذا عاد قادة "كتية آزوفستال" لميدان الحرب ضد روسيا.