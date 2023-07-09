بعد تناغم طويل ووساطات مثمرة.. بروز خلافات بين موسكو وأنقرة

يترقب العالم بقلق نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي تتمخض عنها يومًا تلو الآخر، فيما تتركز المباحثات السياسية لتقريب وجهات نظر طرفي الصراع من جهة، والحد من تداعيات الحرب على باقي دول العالم من جهة أخرى في تركيا.

ويوم أمس السبت، أعلنت السلطات التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد، في أغسطس/ آب المقبل، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية.

الإعلان التركي عن زيارة بوتين المرتقبة، تزامن مع زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى تركيا، أمس السبت، في إطار زيارة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

محاذير روسية

وفي الوقت الذي تمكنت فيه تركيا من إحراز اتفاقات مع روسيا بشأن عدة ملفات، أبرزها اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والإفراج عن قادة من "كتيبة آزوفستال"، إلا أن حالة من توتر العلاقات الروسية التركية بدأت تطفو على السطح.

هذا التوتر برز واضحًا يوم أمس السبت، عندما عاد قادة من "كتيبة آزوفستال" من تركيا إلى أوكرانيا، برفقة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأمر الذي اعتبرته موسكو "خرقًا مباشرًا جديدًا لشروط اتفاقات مبرمة".

قادة كتيبة آزوفستال

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "عودة قادة كتيبة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا تشكل خرق مباشر جديد لشروط اتفاقات مبرمة"، وفق ما أوردته وكالات الأنباء الروسية.

وحمل الكرملين مسؤولية هذه المخالفة لأنقرة كما كييف.

وربط بيسكوف عودة هؤلاء القادة بـ"فشل الهجوم المضاد" الذي بدأته كييف مطلع حزيران/يونيو، ورغبة أنقرة في إظهار "تضامنها" مع كييف قبيل قمة مقررة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الأسبوع المقبل.