"ود قصير الأمد".. باكستان تخشى تقلب سياسة ترامب

رغم التقارب والرضا الذي يبديه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه باكستان، إلا أن المسؤولين في إسلام أباد، يعتقدون أن هذا الود "قصير الأمد"، ولا يمكن البناء عليه.

ويقول مسؤولون باكستانيون إنّ الرئيس الأمريكي لا يزال غير قابل للتنبؤ، ويخشى البعض أن يكون شغفه المُستجدّ بإسلام أباد "تكتيكياً"، يهدف إلى إجبار الهند على تقديم تنازلات في التجارة.

ونجح المسؤولون في إسلام أباد بمهارة في التعامل مع العالم السياسي لترامب، وعززوا العلاقات مع البيت الأبيض في وقت التوترات بين الولايات المتحدة والهند، وفق محللين.

وعندما أُعيد انتخاب ترامب رئيساً في نوفمبر/تشرين الثاني، خشي المسؤولون في باكستان الأسوأ، فخلال ولايته الأولى، انحاز ترامب للهند، خصمه اللدود، بينما اتهم باكستان بـ"الخداع" وتوفير ملاذ آمن "للإرهابيين".

لكن بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ولاية ترامب الثانية، في أعقاب أعنف مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان منذ عقود، شهدت الدولتان انقلاباً ملحوظاً في الأدوار، فالعلاقات الأمريكية مع نيودلهي في أزمة وسط تصاعد التوترات التجارية وخلاف شخصي متزايد بين ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

في غضون ذلك، نجح المسؤولون الباكستانيون في اجتياز عالم ترامب السياسي بهدوء ونجاح، معززين علاقات أوثق مع البيت الأبيض في ظل اضطرابات عالمية.

إلا أن القلق يسود الطبقة السياسية في إسلام أباد من عودة ترامب إلى "الود مع الهند"، باعتباره "غير قابل للتنبؤ"، خصوصاً أن نيودلهي تمتلك فرصاً عدة لوصل ما انقطع مع الرئيس الأمريكي.

ومن الناحية الجيوسياسية، تظل الهند الشريك الأكثر منطقية للولايات المتحدة، إذ تتشارك واشنطن ونيودلهي المنافس الرئيس نفسه، بكين، بينما يزداد اعتماد إسلام آباد على الاستثمارات الصينية وتكنولوجيا الدفاع.

لكن وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب "كان معجباً بالجنرالات الذين يتحدثون بصراحة وذكاء، وليسوا بالمخادعين المزدوجين أو السياسيين الذين يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر" وفق قولها.

فيما يخشى بعض المسؤولين السابقين من أن القيادة الباكستانية قد أعمتها نجاحاتها الأخيرة، وأنها لا تُدرك المخاطر. وحذرت مليحة لودهي، السفيرة الباكستانية السابقة لدى الولايات المتحدة، قائلةً: "الإطراء ليس استراتيجية، وليس طويل الأمد".

ورغم الوعود الكبيرة التي قطعتها باكستان، إلا أن قدرتها على الوفاء بها موضع شك، ولطالما حلمت البلاد بالعثور على ما يكفي من النفط واستخراجه لتصبح قوة إقليمية في مجال الطاقة، لكن جميع الجهود المبذولة حتى الآن باءت بالفشل.

وتقع معظم المعادن النادرة في البلاد في مناطق خطرة يصعب الوصول إليها، لكن في بلد يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، قد تتعثر طموحات باكستان في مجال العملات المشفرة بسهولة.

ويحذر مايكل كوغلمان، المحلل المتخصص في شؤون جنوب آسيا، من أن الركائز الجديدة للعلاقات الأمريكية الباكستانية تقف على "أرضية هشة"، مضيفاً "ربما تأمل إسلام في أكثر مما ستحصل عليه من الولايات المتحدة".

لكن هناك أمل هنا في أن تتمكن باكستان من اغتنام الفرصة والحصول على تكنولوجيا الدفاع الأمريكية الجديدة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية والمعدات البحرية، كما قال مسعود خان، السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة حتى العام الماضي.

ويقول خان: "لا يمكننا العودة إلى العصر الذهبي في الخمسينيات عندما كانت لدينا علاقات جيدة للغاية، ولكن يمكننا.. تطوير نموذج يفيد كلاً من الولايات المتحدة وباكستان".