الوسط الفرنسي "على المحك" مع تزايد شعبية "اليمين المتطرف"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الوسط الفرنسي على "المحك" وفي مواجهه عواقب محتملة، بعد حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وسط تزايد شعبية اليمين المتطرف.

وشكّل قرار ماكرون غير المتوقع، صدمة في المشهد السياسي في البلاد، خاصة بين الشخصيات الوسطية، حيث جاء بعد تحقيق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، وصفه للأجواء خلال إعلان عن قرار ماكرون بأنها كانت "خطيرة" بالفعل.

في حين اعترفت إحدى الشخصيات الوسطية البارزة بأنها لم تنم بشكل جيد منذ الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، لاسيما أن الحملة الانتخابية التي ستستمر مدة ثلاثة أسابيع فقط، ستكون هي الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث.

الروليت الروسية

واعتبر معارضو ماكرون من اليسار، بأنه "من الحماقة المطلقة" الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مفاجئة في وقت بلغ فيه دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة أعلى مستوياته في التاريخ، بينما شبهه العديد من السياسيين بلعبة "الروليت الروسية".

وتاريخياً، كان يُنظر إلى حزب التجمع الوطني التابع للوبان، والذي أسسه والدها "جان ماري لوبان" تحت اسم الجبهة الوطنية، على أنه تهديد للديمقراطية بسبب مواقفه العنصرية والمعادية للسامية والمسلمين، بحسب الصحيفة.

ومع ذلك، حقق في الانتخابات الأوروبية الأخيرة رقما قياسيا بنسبة 31.4% من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب ماكرون الوسطي، علاوة على ذلك، تصدر حزب لوبان الأصوات في أكثر من 90% من البلديات الفرنسية.