القضاء النيجيري يُبقي على زعيم انفصالي في السجن

ويعد ذلك أمرًا مخيبًا للآمال للغاية بالنسبة للمحامي ألوي إيجيماكور، الذي يدافع عن زعيم السكان الأصليين في منطقة بيافرا.

وقال: "كنت أتوقع أن تدين المحكمة العليا اعتقال نامدي كانو ونقله خارج المحكمة"، مضيفًا أن "ما فعلته حكومة نيجيريا بنامدي كانو غير قانوني".

ويعتزم المحامي التوجه إلى المحكمة العليا "بما أن المحكمة العليا أحالت الأمر إلى محكمة أعلى"، لتقديم طلب لإعادة النظر بالقضية، متوقعًا أن تطول الإجراءات.

وأوضح المحامي: "نريد أن يبقى رهن الاحتجاز أثناء تأجيل المحاكمة، وستكون هذه خطوتنا الأولى".

وأمضى نامدي كانو بالفعل عامين ونصف العام في الاحتجاز، منذ يونيو العام 2021، إذ تم احتجازه بالفعل بين عامي 2015 و2017.