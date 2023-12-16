القضاء النيجيري يُبقي على زعيم انفصالي في السجن
أصدرت المحكمة العليا في أبوجا النيجيرية حكمًا على الزعيم الانفصالي، نامدي كانو، يقضي بعدم إخلاء سبيله وبمحاكمته أمام محكمة العدل العليا بتهمة الإرهاب والعضوية في منظمة غير قانونية.
وأصدرت أعلى هيئة قضائية في نيجيريا أحكامها بشأن عدة طعون قدمتها هيئة دفاع الزعيم الانفصالي، حيث جاءت أحكام المحكمة لصالح الحكومة، وألغت قرار المحكمة الصادر، في أكتوبر العام 2022، والذي أمر بالإفراج عن نامدي كانو، لكنها في الوقت نفسه، تعترف بأنه قد تم اختطافه ونقله بشكل غير قانوني من كينيا إلى نيجيريا في يونيو العام 2021، وفق ما أوردته الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم السبت.
ويعد ذلك أمرًا مخيبًا للآمال للغاية بالنسبة للمحامي ألوي إيجيماكور، الذي يدافع عن زعيم السكان الأصليين في منطقة بيافرا.
وقال: "كنت أتوقع أن تدين المحكمة العليا اعتقال نامدي كانو ونقله خارج المحكمة"، مضيفًا أن "ما فعلته حكومة نيجيريا بنامدي كانو غير قانوني".
ويعتزم المحامي التوجه إلى المحكمة العليا "بما أن المحكمة العليا أحالت الأمر إلى محكمة أعلى"، لتقديم طلب لإعادة النظر بالقضية، متوقعًا أن تطول الإجراءات.
وأوضح المحامي: "نريد أن يبقى رهن الاحتجاز أثناء تأجيل المحاكمة، وستكون هذه خطوتنا الأولى".
وأمضى نامدي كانو بالفعل عامين ونصف العام في الاحتجاز، منذ يونيو العام 2021، إذ تم احتجازه بالفعل بين عامي 2015 و2017.